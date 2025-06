Stade Rennais : Habib Beye va prolonger

Le contrat d’Habib Beye comme entraîneur du Stade Rennais va être prolongé. Mais la direction lui a fixé certaines conditions…

Habib Beye avait remplacé Jorge Sampaoli en cours de saison au Stade Rennais. L’ancien coach du Red Star a réussi à maintenir le club breton et cela lui avait valu d’être automatiquement prolongé jusqu’en juin 2026. Depuis une dizaine de jours, les négociations entre les dirigeants bretons et les représentants du technicien franco-sénégalais avaient débuté pour revoir son contrat et elles ont abouti ces dernières heures selon Ouest-France.

Jusqu’en 2027… pour l’instant

Le quotidien régional révèle que l’accord comprend une revalorisation salariale. Beye sera lié au club breton pour une saison supplémentaire, et les deux parties ont convenu d’une prolongation de contrat d’une saison supplémentaire pour le technicien de 46 ans, soit jusqu’en 2027. Et Beye aura un an de plus s’il parvient à qualifier le SRFC en Coupe d’Europe d’ici là.