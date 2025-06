Stade Rennais Mercato : annoncé à l’ASSE et à la Juventus, Massara en route vers un autre challenge 

L’ancien directeur sportif du Stade Rennais, Frederic Massara, devrait rebondir dans un grand club italien...

🟧 Piste crédible

Arrivé à Rennes l’été dernier, Frederic Massara ne sera resté que quelques mois en Bretagne, débarqué après une campagne de recrutement aussi onéreuse que catastrophique. Mais à 56 ans, l’Italien garde une belle cote et son nom alimente depuis quelques jours les rumeurs. Ivan Gazidis, qui l’avait connu à l’AC Milan, aurait pensé à lui pour intégrer l’ASSE en lieu et place de Loïc Perrin. De même que Damien Comolli, nouveau directeur de la Juventus Turin

En pole pour remplacer Ghisolfi à la Roma

Mais selon Foot Mercato, c’est vers la Roma que Massara pourrait se diriger. « Le départ de Florent Ghisolfi de l’AS Roma est désormais acté en interne, explique le média. À peine arrivé l’automne dernier, le Français s’apprête à quitter ses fonctions, laissant vacante la direction sportive du club de la Louve. Trois profils sont à l’étude pour lui succéder : Ramon Planes Macià, Frederic Massara et Federico Balzaretti. Parmi ces candidats, Macià et Massara apparaissent en pole position. Le premier, apprécié pour son expertise du marché ibérique, séduit par son profil de bâtisseur. Le second, déjà passé par la Roma et récemment en poste à l’AC Milan et au Stade Rennais, bénéficie d’un soutien en interne. Une décision pourrait intervenir dans les prochaines semaines. »

Le coup d’oeil de BUT FC !

« Assez incroyable que l’Italien ait autant la cote après son fiasco rennais. Rebondir dans un club de la dimension de l’AS Rome paraît inespéré… »