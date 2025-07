Loquace au sujet du mercato estival du Stade Rennais, Habib Beye ne veut pas recruter pour recruter même si un ancien capitaine du RC Lens est annoncé en approche.

🟨 Négociation en cours

Habib Beye sait ce qu’il veut au mercato. Et tout le monde au Stade Rennais est sur la même ligne de conduite. « On sait qu’on n’ira pas sur le marché dans une forme de frénésie d’arrivées au Stade Rennais, a-t-il clarifié dans Ouest-France. Ce n’est pas ce qu’on veut, pas ce que je veux, ce que le club ni le directeur sportif dans la ligne de ce qu’on s’est fixés avec le président. On a aujourd’hui identifié les profils. Quand vous êtes sur ces profils, vous savez que ce ne sont pas des transferts qui se font en deux jours. Ce sont des prises de contact, de la négociation, et tous ces éléments sont fléchés. Pour moi, on est dans les temps. Aujourd’hui, je ne veux pas qu’on ait 8-10 joueurs qui arrivent au club, mais qu’on prenne les joueurs dont on a besoin sur le projet de jeu, sur la volonté de valoriser l’équipe, mais valoriser aussi les joueurs que j’ai aujourd’hui à ma disposition. »

Si le coach du Stade Rennais ne veut pas recruter pour recruter, un ancien capitaine du RC Lens est annoncé en approche : Przemyslaw Frankowski (30 ans). L’international polonais est actuellement à Istanbul pour négocier les conditions de sa séparation avec Galatasaray, où il n’entre plus dans les plans du club stambouliote. Un divorce désormais acté en interne.

Frankowski relancé ?

Selon les informations du journaliste turc Burhan Can Terzi, deux clubs français sont sur les rangs pour récupérer l’ailier de 29 ans : le RC Lens et le Stade Rennais. Un duel qui s’annonce serré, tant le profil de Frankowski reste apprécié en Ligue 1, où il a laissé un bon souvenir lors de son passage à Lens entre 2021 et 2024.

Les Sang et Or, qui pourraient perdre Neil El Aynaoui dans les prochains jours, voient en Frankowski un retour fiable, déjà intégré au contexte du club. Côté rennais, le joueur correspond aussi au profil recherché pour densifier les couloirs, notamment après les départs de plusieurs éléments offensifs. Rien n’est encore acté, mais la situation contractuelle du joueur — libre de tout engagement dès la résiliation actée — pourrait accélérer les choses.