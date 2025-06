Stade Rennais Mercato : Beye torpille une piste de l’ASSE, Samba et Fofana menacés !  

Alors qu’Habib Beye va bel et bien rester sur le banc du Stade Rennais, le remplaçant de Steve Mandanda aurait été ciblé parmi les cibles de l’ASSE. En interne, certains cas font jaser.

🟧 Piste crédible

Il commence à y avoir du mouvement au Stade Rennais. Selon L’Équipe, le remplaçant de Steve Mandanda serait désormais ciblé : Robin Risser, actuellement à l’Euro Espoirs, pour prendre la place de doublure de Brice Samba.

Rennes se place pour Risser

Après un prêt réussi du côté du Red Star (L2), entre décembre et mai, le gardien du RC Strasbourg est sous contrat jusqu’en juin 2027 et intéresse plusieurs clubs de Ligue 1, comme l’OGC Nice et le Stade Brestois. L’ASSE est également venue aux nouvelles il y a quelques semaines.

Fofana et Samba font débat en interne

Par ailleurs, Mohamed Toubache-Ter affirme que les cas Seko Fofana et Brice Samba sont sujet à débat en interne. « Il y a une réelle déception du dispositif rennais. Vu les contrats des 2 joueurs, il sera difficile pour Rennes de les mettre de côté. » Arrivés tous les deux cet hiver, ils n’ont pas convaincu après six mois en Bretagne. Ouest-France ajoute enfin qu’Albert Gronbaek et Fabian Rieder sont attendus à la reprise de l’entraînement des Rouge et Noir à la Piverdière.

« Le coup d’œil de But FC »

« Jeune et prometteur, Robin Risser est la doublure parfaite pour Brice Samba, qui ne ne fait donc pas l’unanimité au Stade Rennais depuis son arrivée cet hiver. Pas plus que Seko Fofana, dont Habib Beye attend bien plus la saison prochaine. Il n’est pas le seul tant l’ancien capitaine du RC Lens a semblé pataud ces six derniers mois. »