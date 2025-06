Stade Rennais Mercato : c’est signé pour le départ d’Adrien Truffert

Adrien Truffert s’apprête à quitter le Stade Rennais pour rejoindre Bournemouth, le club de Premier League avec qui il a signé un contrat de cinq ans.

🟩 Officialisation proche

À seulement 23 ans, Adrien Truffert s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure dans sa carrière. Après 191 matchs disputés avec le Stade Rennais, le latéral gauche français s’est engagé avec Bournemouth, club anglais évoluant en Premier League. Ce transfert, estimé à 17 millions d’euros (13,5 + 3,5 de bonus), débouchera sur un contrat sur cinq ans, rapporte Fabrizio Romano. Le SRFC conserve également une clause de revente de 10 %.

Formé au Stade Rennais, Truffert s’est distingué par une progression constante, passant de jeune talent prometteur à capitaine, rôle qu’il assume depuis début 2025. Auteur de neuf buts et 23 passes décisives, il a prouvé qu’il pouvait aussi peser offensivement. Sur la scène internationale, Adrien Truffert a rapidement tapé dans l’œil des sélectionneurs.

Une nouvelle aventure pour Truffert

Après avoir été un pilier de l’équipe espoirs, il a obtenu sa première cape avec l’équipe de France A à l’automne 2022, lors d’un match contre le Danemark en Ligue des nations. Plus récemment, il a porté les couleurs françaises aux Jeux olympiques de 2024, sous la direction de Thierry Henry, où il a contribué à décrocher une médaille d’argent.

Ce nouveau chapitre en Premier League représente un véritable challenge pour Truffert, qui va devoir s’adapter à un championnat réputé pour son intensité et son rythme élevé. Bournemouth mise sur lui pour renforcer son flanc gauche et espère bénéficier de son énergie et de sa polyvalence. Le Stade Rennais perd un leader, mais voit l’un de ses jeunes talents rejoindre un championnat majeur, une belle réussite pour le club breton. De son côté, Adrien Truffert entame une aventure prometteuse, déterminé à faire ses preuves au plus haut niveau.

« Le coup d’œil de But FC »

« Cette fois, ce n’est plus qu’une question de temps avant l’officialisation. Après ses débuts en professionnel en 2020, Adrien Truffert quitte le Stade Rennais et va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Premier League. Une belle progression pour lui, et une nouvelle satisfaction pour le SRFC, qui montre une nouvelle fois sa capacité à former de jeunes talents ».