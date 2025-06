Stade Rennais Mercato : Habib Beye en pince pour cet ancien du PSG et du LOSC !

Le Stade Rennais est à l’affut pour attirer l’ancien joueur du PSG et du LOSC Idrissa Gueye, libre de tout contrat.

🟥 Rumeur

Le Stade Rennais est entré dans une nouvelle ère avec l’arrivée d’Habib Beye sur le banc et la nomination récente de Loïc Désiré à la tête du recrutement. Avec ce duo prometteur sur le papier, les premières grandes orientations du projet commencent à se dessiner en interne. Au milieu, Habib Beye a placé Ismaël Koné en tête de liste. Le Canadien de 22 ans, sous contrat avec l’OM, coche toutes les cases du milieu box-to-box dynamique qu’il souhaite intégrer dans son dispositif. Capable de casser les lignes balle au pied, agressif dans les duels et doté d’un gros volume de jeu, Koné correspond à la philosophie que Beye veut insuffler à son équipe. Des contacts ont déjà eu lieu avec l’entourage du joueur pour qu’il reste en Bretagne et il ne serait pas insensible à cette idée. À voir ce que l’OM en dira…

Idrissa Gueye aussi ciblé par le Paris FC

Selon Foot Mercato, une autre piste mène à Idrissa Gana Gueye. Le milieu de terrain sénégalais de 35 ans est en négociations avec Everton pour prolonger son contrat mais il n’a pas encore accepté la proposition d’un an, plus un an en option, proposée par le club de Liverpool. Le Paris FC est sur le coup mais ce serait donc aussi le cas du SRFC. « Le profil et l’expérience du joueur plaisent beaucoup à Habib Beye qui imagine déjà le Lion de la Teranga aux 121 sélections guider les jeunes pousses bretonnes en quête de repères et d’expérience. Il faudra néanmoins convaincre le joueur et espérer qu’Everton ne parvienne finalement pas prolonger le bail de leur milieu de terrain », révèle « FM ». A suivre…

Le coup d’oeil de BUT FC !

« Gueye a de beaux restes à 35 ans et ses états de service parlent pour lui. Mais le SRFC semble partir d’un peu trop loin pour imaginer le Sénégalais poser ses valises en Bretagne. »