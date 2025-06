Stade Rennais Mercato : un accord est tombé pour Truffert, double coup dur pour l’OM

Courtisé par l’OM, Adrien Truffert (Stade Rennais) serait proche de rejoindre Bournemouth.

🟩 Accord proche

Cet été, l’Olympique de Marseille cherche notamment à se renforcer au poste de latéral gauche. Pas totalement convaincus par Quentin Merlin, les dirigeants marseillais pousseraient vers la sortie l’ancien Nantais et ciblerait notamment l’arrière gauche du Stade Rennais, Adrien Truffert, pour le remplacer.

Truffert tout proche de Bournemouth !

Sauf qu’Adrien Truffert devrait prendre la direction d’un autre club que Marseille. Et c’est en Angleterre et plus précisément à Bournemouth que le joueur rennais se dirigerait. Selon nos confrères de Foot Mercato, l’international français, priorité des Cherries pour remplacer Milos Kerkez, en partance pour Liverpool, aurait trouvé un accord contractuel avec le club anglais, qui serait confiant quant à en trouver un avec Rennes sur les bases d’un transfert. Ce mouvement, s’il se concrétise, annulerait donc la piste Adrien Truffert à l’OM, mais aussi une potentielle vente de Quentin Merlin à Bournemouth.

« Le coup d’oeil de But FC »

« Si le départ d’Adrien Truffert à Bournemouth se confirme, ce serait vraiment un double coup dur pour l’Olympique de Marseille puisque je trouve Adrien Truffert meilleur que Quentin Merlin. En plus de cela, le Rennais est disponible cet été à un prix très raisonnable, n’ayant plus qu’un an de contrat en faveur du SRFC. »