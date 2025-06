Stade Rennais Mercato : un club de Ligue 1 se positionne pour Arnaud Kalimuendo

Très courtisé par de nombreux clubs européens, Arnaud Kalimuendo, attaquant du Stade Rennais, va vivre un été très agité.

Alors que le marché des transferts s’annonce très mouvementé au Stade Rennais, le club breton pourrait bien voir l’un de ses attaquants les plus prometteurs faire ses valises cet été. Arnaud Kalimuendo, auteur d’une saison en dents de scie mais toujours estimé sur le marché européen, suscite l’intérêt de plusieurs clubs majeurs, notamment le Bayer Leverkusen.

Le club allemand, 2e de Bundesliga et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, est très chaud sur le dossier, et Kalimuendo figure parmi ses priorités pour renforcer la ligne d’attaque. Mais Leverkusen n’est pas seul sur le dossier : la Juventus, l’AS Monaco et West Ham surveillent également la situation de près, comme le rapporte le journaliste Ekrem Konur.

Rennes prêt à discuter, mais pose ses conditions

Du côté du Stade Rennais, on n’écarte pas l’idée d’un transfert, mais à une seule condition : une offre ferme entre 30 et 35 millions d’euros. Le club breton, qui souhaite rééquilibrer son effectif après une saison décevante, est conscient de la valeur marchande de Kalimuendo, formé au PSG et encore sous contrat jusqu’en 2027.

Recruté pour 25 millions d’euros à l’été 2022, Kalimuendo a terminé la saison avec la place de 3e meilleur buteur du championnat. L’attaquant de 23 ans a inscrit 17 buts cette saison, derrière Mason Greenwood et Ousmane Dembélé (21).