Stade Rennais Mercato : un club est passé à l’attaque pour Truffert, ce n’est pas l’OM

Le Stade Rennais a reçu une première offre pour son très convoité latéral gauche Adrien Truffert (23 ans). Et elle ne vient pas de l’OM, pourtant intéressé.

Au cours d’une saison 2024-25 extrêmement décevante, les déceptions ont été beaucoup plus nombreuses que les satisfactions au Stade Rennais. Adrien Truffert fait partie de cette dernière catégorie. Le latéral gauche de 23 ans a été d’une grande régularité (35 matches, 3 buts et 2 passes décisives). Cela fait déjà quelques mois que des clubs s’intéressent à lui et même si le SRFC n’a aucune intention de le vendre, il aura bien du mal à le conserver jusqu’à la fin de son contrat, en 2026. D’ailleurs, si les Rouge et Noir veulent récupérer une indemnité, c’est cet été ou jamais.

Bournemouth a accéléré pour Truffert

L’Olympique de Marseille fait partie des clubs intéressés. Les Phocéens suivent Truffert depuis un an et demi. En janvier 2024, quand ils cherchaient un latéral gauche, ils ciblaient en priorité le Rennais mais, devant le refus de son club de le vendre, ils se sont rabattus sur Quentin Merlin. Quinze mois plus tard, l’ancien Nantais n’a pas donné satisfaction et l’arrivée d’un joueur pour le concurrencer est à l’ordre du jour. Mais si le Stade Rennais a reçu une offre pour Truffert, elle ne provient pas de Marseille.

Selon Foot Mercato, c’est Bournemouth qui en a transmis une au SRFC. Les Cherries vont perdre leur latéral gauche hongrois Milos Kerkez, dans le radar de Liverpool et du Real Madrid, entre autres. Ils ont aussi ciblé… Quentin Merlin. Mais auraient dégainé une premier offre à Rennes, qui l’a cependant refusée…