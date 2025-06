Stade Rennais Mercato : un gros coup de pouce du PSG pour Davitashvili (ASSE) ?

Désireux de s’attacher les services de Zuriko Davitashvili (ASSE), le Stade Rennais pourrait compter sur une importante manne financière apportée par le PSG pour parvenir à ses fins. Explications.

🟧 Piste crédible

Le Stade Rennais est à la croisée des chemins. Après une saison en demi-teinte, marquée par une irrégularité chronique sur le terrain et un manque de clarté dans la direction sportive, le club breton s’apprête à ouvrir une nouvelle page cet été. Dans ce contexte incertain, une nouvelle est venue alléger l’atmosphère rennaise : les retombées financières liées à Mathys Tel et Désiré Doué.

Formé à Rennes, Mathys Tel avait quitté le club en 2022 pour rejoindre le Bayern Munich contre un montant fixe d’environ 20 millions d’euros, auquel s’ajoutaient de nombreux bonus et surtout un pourcentage à la revente de 25%. Deux ans plus tard, l’attaquant tricolore, désormais international Espoirs, est en passe de rejoindre Tottenham dans le cadre d’un transfert estimé à plus de 60 millions d’euros. Grâce à cette clause, Ouest-France affirme que Rennes va percevoir plus de 15 millions d’euros !

Dans le même registre, Désiré Doué, également issu de l’académie bretonne, avait rejoint le Paris Saint-Germain il y a un an. Là aussi, le Stade Rennais avait sécurisé son avenir en insérant des bonus liés aux performances individuelles et collectives du milieu offensif. Certains de ces objectifs ont déjà été atteints et d’autres sont en bonne voie, ce qui pourrait porter le montant final de l’opération jusqu’à 65 millions d’euros. Une manne financière qui tombe à point pour un club qui a des vues sur Zuriko Davitashvili, qui sort d’une belle saison sous le maillot de l’ASSE. L’ailier géorgien ne devrait pas être retenu en cas d’offre satisfaisante, ce qui pourrait être bientôt le cas via le SRFC.

« Le coup d’œil de But FC »

« Sur les traces d’un ailier percutant, le Stade Rennais suit Moses Simon mais aussi et surtout Zuriko Davitashvili, qui ne fera pas de vieux os en Ligue 2. Recevoir une manne financière inattendue permettrait d’accélérer les négociations dans ce dossier, voire pourquoi pas d’en creuser d’autres dans un avenir proche. »