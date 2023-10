Genesio lance un nouveau à Rennes, Terrier monte en puissance, deux Montpelliérains de retour à Nantes

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Genesio fait appel à Nagida

Surprise dans le groupe rennais pour le derby contre Lorient. Bruno Genesio a choisi d'appeler pour la première fois le jeune latéral gauche Mahamadou Nagida, 18 ans.

Le groupe pour le derby ⬇



👀 Première convocation pour le latéral gauche Mahamadou Nagida, 18 ans

Stade Rennais : Terrier a joué une heure en N3

Entré en fin de match à Villarreal (0-1) et contre le PSG (1-3) avant la trêve internationale, neuf mois après sa blessure au genou droit, Martin Terrier a joué une heure avec l'équipe réserve de Rennes (N3), hier, contre la GSI Pontivy. "Dans une équipe qui a eu du mal à prendre le jeu à son compte, il n'a pas été beaucoup touché mais il est apparu en jambes sur quelques situations. Après un coup franc au-dessus avant la pause, il n'a pas pu cadrer en bonne position juste avant de céder sa place", a noté L'Equipe.

RC Strasbourg : Vieira loue l’état d’esprit de ses joueurs

L'entraîneur de Strasbourg Patrick Vieira a loué l'état d'esprit de son équipe, battue au Parc des Princes (0-3), tout en reconnaissant ses manques. « On savait qu'en jouant Paris il ne fallait pas commettre d'erreur individuelle et avoir un peu de chance. Malheureusement sur cette première période, le but qu'on prend sur penalty est cruel, et ensuite notre but est refusé sur hors-jeu de pas grand chose. On savait qu'il fallait éviter de perdre le ballon dans notre moitié de terrain, comme sur ce troisième but, a-t-il analysé. On perd le ballon, ensuite on est complètement ouvert et on a été puni par la qualité individuelle des Parisiens. Ce qui m'a plu c'est la concentration, la discipline et l'état d'esprit, et la compétitivité. Je suis convaincu de ce qu'on met en place, même si je suis conscient que les résultats doivent être meilleurs. La patience c'est quelque chose qui est difficile à contrôler, je suis conscient des manques que l'on a. »

Sylla OK pour le déplacement à Nantes, Chotard de retour lui aussi

Pour le déplacement sur le terrain du FC Nantes, ce dimanche après-midi (15 heures), Michel Der Zakarian, l'entraîneur de Montpellier, enregistre le retour de blessure d'Issiaga Sylla, remis de son pépin au mollet. Joris Chotard, lui, revient de suspension. A noter l'absence d'Arnaud Nordin (ischio-jambiers).

👊 𝑳𝑬 𝑮𝑹𝑶𝑼𝑷𝑬 présenté par @fan4allofficiel #FCNMHSC 👥 20 joueurs convoqués



✅ Partenaire du MHSC et fournisseur d’expériences exclusives pour les fans de foot. https://t.co/A5GzIqFq9H pic.twitter.com/GiHq6Sm9cp — MHSC (@MontpellierHSC) October 21, 2023

Mais aussi...

LOSC : énorme série en cours à Lille

Avant de recevoir le Stade Brestois au stade Pierre-Mauroy (15h), le LOSC reste sur une incroyable série. Selon Opta, Lille a en effet marqué lors de chacun de ses 11 derniers matches de L1, plus longue série en cours. Le SB 29 est prévenu.

FC Metz : en grand danger à Monaco

Battu trois fois de suite (0 but marqué), le FC Metz est en chute libre au moment de se déplacer à Monaco, un des clubs qui lui réussit le moins. « Mais on perdra d’autres matches », a prévenu Laszlo Bölöni. Le coach espère que son équipe peut créer le même genre d’exploit que le mois dernier à Lens (1-0) mais devra faire sans Habib Maïga, Jean N’Guessan, Simon elisor, Kevin N’doram ni Ababacar Lô. Coupable d’une grosse bourde lors de sa dernière venue en Principauté, le gardien algérien Alexandre Oukidja sait ce qui l’attend : « On sait qu’ils ont une attaque très intéressante. Je serai très sollicité et il faudra répondre présent. Mais les matches comme ça, on veut tous les jouer. »

Stade de Reims : Abdelhamid tient encore la baraque

Arrivé au Stade de Reime en 2017, le plus ancien de l’effectif, Yunis Abdelhamid (36 ans), capitaine depuis 2020, affiche donc une forme étincelante. Déjà auteur de deux buts cette saison, l’incontournable défenseur central bonifie ceux qui se relaient à côté de lui, Joseph Okumu et Emmanuel Agbadou. Surtout, il s’impose comme l’âme de l’équipe : « Il s’exprime toujours à bon escient, estime son coach, Will Still. Je serais bête de ne pas m’appuyer énormément sur lui. Il garantit notre cadre de travail et tient le vestiaire. » Hyper précieux…

Et enfin...

FC Lorient : un petit miracle face au PSG !

Le FC Lorient fait figure de passoire cette saison. Après 8 matches de L1, les Merlus ont encaissé 18 buts, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant ! Le seul match où Lorient n’a pas concédé de but cette saison est celui de la 1re journée (0-0 chez le le PSG, le 12 août).

OGC Nice - OM : Farioli ne s’enflamme pas

Tout heureux de s’imposer dans le money time contre l’OM (1-0), l’OGC Nice reste en haut du classement de Ligue 1. « Le match a été très équilibré à tous les niveaux. Cela aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Je suis content du résultat et de la très solide prestation, analyse Francesco Farioli. Il faut regarder le classement le moins possible. Mais ce début de saison est très positif. On pouvait difficilement espérer mieux. Notre objectif est d'accumuler les points dans ces bons moments, pour les moments qui seront plus compliqués dans la saison. »

Girondins de Bordeaux : Riera positive après Angers

Battu à Angers (0-2) pour sa grande première sur le banc des Girondins de Bordeaux (0-2), Albert Riera ne veut pas tout jeter. « On a fait de très bonnes choses. J'ai dit aux joueurs que si on joue comme cela, on va gagner des matches. Cela va finir par payer, a-t-il déclaré en conférence de presse. Ce soir (samedi), on a perdu et cela montre qu'il faudra encore travailler des choses. On avait mis en place un plan et l'équipe a eu énormément d'occasions. On tire 16 fois au but. On va progresser. La victoire est le résultat le plus important mais le comment est tout aussi important. L'erreur de notre gardien (passe de Rafal Straczek qui entraîne le premier but d'Angers) ? Je ne parle pas des individualités. Jamais. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne reprocherai jamais à mes joueurs de tenter, d'essayer. »

