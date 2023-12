Roy voit plus grand pour Brest, Dante vole au secours de Todibo, Reims recrutera à conditions en janvier

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Stade Brestois : Eric Roy prêt à viser plus haut

Le Stade Brestois s'est imposé hier à Nantes (2-0), un cinquième match sans défaite (4 victoires, 1 nul) pour le club breton dont s'est réjoui Éric Roy. "On est satisfaits de ce qu'on est capables de produire. Ce qui nous fait gagner ? La qualité des joueurs et les valeurs qu'on a définies en début de saison, l'expression collective, a commenté le coach breton. L'Europe ? On fait les choses étape par étape. L'objectif est d'abord de se maintenir. Plus vite on se rapprochera de cet objectif, plus vite on pourra avoir de nouveaux objectifs. Je ne veux pas nous fixer de limites. On verra ensuite pour les meilleures places..."

FC Lorient : Le Bris défend son bilan

Fragilisé par les mauvais résultats qui laissent son équipe à la 17e place de Ligue 1 mais également par les rumeurs concernant ses décisions en matière de recrutement, Régis Le Bris a défendu son bilan après la défaite contre Strasbourg (1-2) : "De manière générale, on avait plutôt le sentiment d'avoir construit un effectif qui nous laissait optimiste. Ensuite, les aléas d'une saison, les dynamiques qui s'enclenchent, on doit faire avec. Voilà, moi je suis là, complètement présent, combatif, avec la volonté de continuer, de vouloir changer la dynamique qui est enclenchée et les joueurs sont prêts à ça. Personne ne découvre que Lorient peut être à un moment en difficulté en Ligue 1. Il y a une refonte complète de cet effectif et ça prend du temps. Aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. On aurait aimé que ça aille beaucoup plus vite. On est frustré. On est quelque part aussi touché par ce que ça génère comme énergie négative. Je ne peux pas dire autre chose. Maintenant notre métier, et ce pour quoi on est là, c'est qu'on a de la combativité. On a de l'engagement, on a la volonté de changer les choses. Et on va faire avec. J'espère que le plus vite possible, on sera capable de donner quelque chose de plus positif à tous nos supporters".

Stade de Reims : pas de recrues en janvier, sauf si...

Dans L'Union du jour, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, annonce que son club ne recrutera pas cet hiver, à moins que... "Nous n'avons aucune volonté de recruter. Mais opportunité il y a, si le sportif et la cellule de recrutement considèrent qu'il y a un intérêt à anticiper un mouvement de l'été prochain, on prendra nos dispositions pour le faire".

MHSC : Der Zakarian fier d'avoir battu un concurrent direct

Montpellier est allé s'imposer à Metz (1-0) hier dans un match important pour la course au maintien. L'entraîneur héraultais, Michel Der Zakarian, savourait au coup de sifflet final : "On rencontrait un concurrent direct. Avant le match, on était mal classé et il fallait donc à tout prix gagner contre Metz, pour les sauter au classement. Ils étaient deux points devant nous et voilà. Il y a la satisfaction d’avoir bien défendu et de ne pas avoir pris de but".

OGC Nice : Dante défend Todibo

Après son expulsion au Havre (1-3), Jean-Clair Todibo a reçu le soutien de Dante, son capitaine à Nice. "Je peux comprendre sa réaction, a expliqué le Brésilien. Il a cru qu’il était blessé. Il était en colère car il estime que le tacle n’était pas nécessaire. Ce sont des tensions qui arrivent. C’est un gars qui est très dur dans les duels. Il fait très peu de fautes. Il y a de la frustration, mais ce n’est pas le premier et ça ne sera pas le dernier. Jusqu’à présent, il avait un comportement exemplaire. Pour moi, il n’y a rien de spécial".

RC Strasbourg : Vieira annonce de la casse après Lorient

Le Racing a enchaîné une deuxième victoire, dimanche à Lorient (2-1). Mais il l'a payée au prix fort, comme l'a expliqué Patrick Vieira en conférence de presse : "Cette victoire nous coûte cher au niveau des blessures. Nous perdons trois joueurs qui ne seront pas disponibles mercredi. Cela a impacté un peu l’atmosphère dans le vestiaire après le match. Même s'il est trop tôt pour faire un bilan, ça ne sent pas bon pour Lebo (Mothiba). Avec une prestation de ce type, on a beaucoup plus de chances de repartir avec une victoire. Un gros rendez-vous nous attend pour finir cette phase aller mercredi face à Lille, une équipe de niveau Ligue des Champions. À nous de bien gérer ce match".

TFC : Novell assure avoir le soutien de son équipe

Après son nul au Stadium contre Rennes (0-0), le TFC est 15e de Ligue 1, un point seulement devant le barragiste lyonnais. L'avenir de son entraîneur, Carles Martinez Novell, s'inscrit forcément en pointillés, même si celui-ci jure avant le soutien de son effectif : "Est-ce que je me sens menacé ? Non ! On me le demande toutes les semaines. Je ne contrôle pas ça, je n’y pense pas. Je suis avec mon équipe et mon équipe est avec moi. On tente tout et on a bien vu jeudi que ça pouvait être très bien. Il faut continuer et être positif".

Pour Bölöni, le FC Metz méritait mieux contre Montpellier

Dimanche, le FCM s'est incliné à domicile contre le MHSC (0-1) pour son dernier match de l'année à Saint-Symphorien. Son entraîneur, Laszlo Bölöni, aurait mérité un nul même si elle n'a joué qu'une mi-temps : "Nous avons montré deux visages. En première période, nous avons manqué de caractère. Le score à la pause est logique. Nous avons eu beaucoup plus de présence dans les duels et les efforts en seconde période. Malheureusement, cela n'a pas payé. Nous aurions mérité d'égaliser selon moi. Je sauis satisfait de notre réaction après la pause, mais le résultat est le plus important".

