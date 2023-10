Stade Rennais : ça chauffe grave entre Genesio et Maurice, l'un des deux sur le départ ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Depuis plusieurs mois, la relation entre l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, et le directeur sportif du club Rouge et Noir, Florian Maurice, serait loin d'être au beau fixe.

Ça se tend encore plus entre Genesio et Maurice !

Et d'après Mohamed Toubache-Ter, la relation entre les deux hommes n'irait pas en s'arrangeant et ça chaufferait même de plus en plus entre les deux hommes forts du Stade Rennais. "C’était déjà tendu, au sortir de cet été ! Ça se tend très sérieusement entre Bruno Genesio et Florian Maurice. Ce dernier considérerait être en fin de cycle avec son coach", a révélé l'insider sur Twitter. Un départ de Bruno Genesio dans les prochains mois ne serait donc pas surprenant.

