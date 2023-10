Stade Rennais : constat sans concession et mots forts de Genesio après Strasbourg

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le Stade Rennais n'avance pas. Deux victoires, seulement, en Ligue 1 et des points encore perdus ce dimanche, face au RC Strasbourg (1-1) après deux défaites consécutives face au PSG puis contre le FC Lorient. L'entraîneur, Bruno Genesio, en est bien conscient, lui qui n'a pas éludé les problèmes au terme de la rencontre. Bien au contraire.

"Quand on n'est pas à 100%"

"On a manqué de lucidité et d’efficacité pour faire le break, on a trop reculé aussi après l’heure de jeu, mais sur l’engagement des joueurs que voulez-vous que je leur reproche ? Quand on n’est pas à 100 %, on doit être capable de prendre les trois points et d’être plus solide pour tenir un score. Ce match ressemble beaucoup trop aux autres : dans l’ensemble on contrôle du jeu, mais il y a trop de peu tirs cadrés et d’efficacité offensive. En ce moment pas grand-chose ne nous réussit, il faut faire le dos rond, s’accrocher et c’est là qu’on voit les personnalités se révéler. Ce serait une erreur de regarder le classement aussi tôt, mais il faut être conscient de la situation : on n’a gagné que 2 matches, c’est largement insuffisant. Il faut rester unis, ensemble, et si certains se mettent en dehors du chemin, ils en payeront les conséquences. Je n’ai pas déjà constaté ça, je préviens seulement. Quand on est difficulté, c’est certain que les leaders doivent tirer les autres vers le haut, mais on joue en équipe, et ce serait trop simple de critiquer les individualités pour définir notre niveau de jeu actuel. »

