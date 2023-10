Stade Rennais - FC Nantes : Genesio en remet une couche sur le derby

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Pierre Aristouy veut déjà passer à autre chose. Interrogé hier avant la réception du RC Strasbourg ce vendredi à la Meinau (21h), le coach du FC Nantes souhaite oublier la défaite dominicale à Rennes (1-3) pour repartir de l’avant. A priori, Bruno Genesio ne lui laissera pas encore ce plaisir. Avant le choc contre Villarreal en Ligue Europa (21h), le coach du Stade Rennais en a remis une couche sur le derby remporté par son équipe au Roazhon Park.

« On a mis la manière »

« On a déjà bien commencé cette semaine par le derby, a-t-il affirmé en conférence de presse. Il était important de l'emporter, on a mis la manière avec, surtout en première mi-temps. Maintenant, on a deux matches qui vont permettre de nous évaluer par rapport à deux très bonnes équipes, ce jeudi et face au PSG (dimanche, 20 h 45), qui est une des meilleures équipes d'Europe aussi. »

🎙 𝘽𝙧𝙪𝙣𝙤 𝙂𝙚𝙣𝙚𝙨𝙞𝙤 : "On affronte une équipe qui a l'habitude de jouer l'Europe, on sait que ce sera une opposition relevée."#VCFSRFC pic.twitter.com/1L6sK80HWa — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 4, 2023

