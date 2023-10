Stade Rennais : Florian Maurice clarifie ses relations avec Bruno Genesio

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Si on les prête quelques frictions avec Bruno Genesio ces dernières semaines au Stade Rennais, Florian Maurice a mis les choses au clair dans Ouest-France. Le directeur sportif des Rouge et Noir l’assure : il est toujours sur la même longueur d’ondes que son coach.

« Le coach a toujours raison »

« Le rôle avec le coach on se le partage, ça fait six sept ans maintenant qu’on travaille ensemble. Il gère déjà beaucoup de choses à l’intérieur de son vestiaire avec les joueurs, sa porte est toujours ouverte. Moi, je traîne un peu dans les couloirs, j’ai beaucoup de discussions informelles. Je vois peu de joueurs dans mon bureau, ça arrive quand c’est des moments difficiles pour un joueur quand il y a un peu plus de tension. C’est aussi mon rôle. Je dis aux joueurs que les coachs se passent rarement des joueurs qui peuvent les faire gagner. Je suis toujours dans la même direction que le coach, c’est impossible d’avoir un discours différent parce que les joueurs ils sont tous assez malins pour pouvoir s’engouffrer dans des failles. Le coach a toujours raison », a-t-il martelé.

S’il reconnait que son métier a changé entre l’OL, où il était toujours au front à écumer les pelouses européennes en qualité de recruteur, et le Stade Rennais, où il est davantage dans le relationnel et « passe plus de temps avec l’équipe première », Florian Maurice respecte les lignes blanches entre son travail et celui de Bruno Genesio : « J’essaie d’être très proche du vestiaire, de sentir les choses avec un œil un peu extérieur de celui de l’entraîneur qui, lui, a la tête dans le guidon, doit préparer les séances, les animer (…) Je ne donne pas mon avis sur la composition d’équipe ».

