Stade Rennais : Genesio annonce une bonne nouvelle et désamorce une polémique avec Matic

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Dans le dur après sa défaite à Lorient (1-2) dimanche dernier, le Stade Rennais est en train de réussir son pari de la relance. Vainqueur sur le terrain du Panathinaïkos en Ligue Europa (2-1), les Rouge et Noir ont repris la confiance avant de recevoir le RC Strasbourg ce dimanche (17h05) au Roazhon Park en Ligue 1.

Le Fée out, Bourigeaud in

En conférence de presse, Bruno Genesio a également annoncé une bonne nouvelle concernant l’un de ses joueurs blessés en Grèce. En effet, si Enzo Le Fée, touché à la cheville, ne reviendra à l’entraînement que la semaine prochaine et est d’ores et déjà forfait pour le match face au RCSA, Benjamin Bourigeaud est de son côté bel et bien disponible.

D’ailleurs Bruno Genesio n’exclut pas de reconduire une équipe similaire à celle contre le Panathinaïkos ce dimanche : « Tout le monde a plutôt bien récupéré pour ceux qui ont joué et ceux, aussi, qui n’ont pas joué », a expliqué l’ancien coach de l’OL, qui n'a pas voulu confirmer ni infirmer la première titularisation de Martin Terrier : « J'aimerais qu'on arrête de me poser cette question tout le temps. (Sourire.) Quand il démarrera, vous verrez, c'est qu'il sera prêt, sinon, c'est que j'estime qu'il n'est pas encore prêt. Il est sur le bon chemin ».

Genesio éteint tout malaise entre Matic et Belocian

Face aux médias, Bruno Genesio a également donné sa version de l’accrochage entre le jeune Belocian et Nemanja Matic à Athènes jeudi : « Pour moi, ce n'est pas un accrochage, c'est un acte d'amour de Nema' pour Jeanu, vraiment, car quand vous faites attention aux gens, c'est que vous les aimez. Le jour où vous ne parlez plus à quelqu'un, ce n'est pas très bon signe en général. Pour moi, c'est un vrai acte fondateur et en dehors de ça, c'est la deuxième mi-temps de Jeanu que j'ai aimé, avec le caractère pour surmonter ça aussi. Tout ça fait partie du haut niveau, et ça, c'est la première fois que je le vois à Rennes, c'est aussi ça, se dire les choses, pas tout le temps en s'embrassant, c'est aussi ça le respect, l'attention qu'on porte aux gens ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life