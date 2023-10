Stade Rennais : Genesio enrage après le derby et promet de gros changements !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

A l’issue de la défaite des siens, Bruno Genesio a pris la parole sur Prime Vidéo, assumant sa part de responsabilité … mais promettant aussi du changement dès le prochain match : « Dans le football, il y a certains fondamentaux à respecter. C’est vrai qu’on a fait, surtout en première période, beaucoup de très bonnes choses. Mais on fait aussi des erreurs impardonnables à ce niveau-là (…) Il n’est pas question de se déresponsabiliser, encore moins. Je suis le premier responsable, je fais les choix. J’assume. Ce que je peux vous dire, c’est que je prendrai les décisions qu’il faut pour qu’on se relève ».

« Mentalement on n’est pas au niveau des ambitions »

Plus tard en zone mixte, le technicien en a remis une couche : « Peut-être que je n'ai pas été bon à la mi-temps, je n'ai pas su trouver les mots pour que mon équipe continue à faire ce qu'elle avait bien fait en première période et corrige ses erreurs. Mentalement on n'est pas au niveau des ambitions du club pour l'instant. On ne peut pas faire des erreurs répétées dans le même genre de situations. Il y a aussi ma responsabilité, si l'équipe répète les mêmes erreurs c'est que je n'arrive pas à les corriger. On doit montrer d'autres vertus, pour bien défendre, refuser de prendre des buts et non les donner comme on le fait depuis le début de saison ».

Coupable sur les deux buts face aux Merlus, Warmed Omari pourrait faire les frais de ce premier coup de balai dans le onze.

