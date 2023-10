Stade Rennais : un nouveau challenge pour Genesio ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Après avoir été longtemps dans l’ombre en tant qu’adjoint et avoir enchaîné des expériences de coach numéro 1 à l’OL, en Chine et désormais au Stade Rennais, Bruno Genesio (57 ans) envisage une nouvelle possibilité pour la suite de sa carrière.

Avec l’âge, il est de plus en plus tenté par une sélection

Dans un entretien au Parisien, l’entraîneur rennais a reconnu qu’il songeait de plus en plus … à reprendre une sélection nationale : « Arrivé à un certain âge, on peut aspirer à occuper d’autres fonctions de dirigeants, de manager. Je me verrai bien dans ce costume ou alors comme sélectionneur où tu conserves l’adrénaline de la compétition tout en ayant un rythme de vie moins intense. Avec bien plus de respiration, de moments de partage avec sa famille et les gens qu’on aime, que quand tu es H24 dans la lessiveuse, avec la tête uniquement accaparée par les compétitions. »

Si un départ de Rennes n’est pas encore à l’ordre du jour pour Genesio, à qui il reste encore 20 mois de contrat en Bretagne, il est possible que le cap des 60 ans se passe pour lui sur le banc d’une Nation…

