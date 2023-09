Stade Rennais : Genesio va retrouver son meilleur atout contre le FC Nantes !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Un retour de taille se précise au Stade Rennais. Blessé au genou droit le 2 janvier contre l’OGC Nice (2-1), Martin Terrier pourrait figurer dans le groupe pour le derby contre le FC Nantes, dimanche, après l’avoir réintégré peu à peu durant l’été. « Petit à petit, on lâche la bride, on a vu qu’il n’avait pas d’appréhension dans les duels. On verra pour Nantes, pour l’avoir peut-être avec nous. On est contents de savoir qu’il arrive au bout du tunnel, pour lui et l’équipe, car c’est un joueur important », affirme Bruno Genesio dans L’Équipe. La présence de Terrier (26 ans) serait une mauvaise nouvelle pour le FC Nantes.

Maurice calme le jeu mais...

Prolongé à l’été 2022 (jusqu’en 2026), quand Newcastle le courtisait, l'ancien attaquant de l'OL restait sur 12 buts et 5 passes décisives en 22 matches avant sa blessure. « Il ne faut jamais précipiter les choses, affirme Florian Maurice. Évidemment qu’on compte sur lui, mais sur ce genre de blessure, il faut un peu de temps pour recouvrer ses moyens, sans pression trop importante, et ne pas s’attendre tout de suite au Martin de l’année passée. Mais il s’est mis dans les meilleures conditions pour revenir, on sait qu’il sera capable de nous apporter des choses, ça va se mettre en place petit à petit. »

