Stade Rennais : le bon, la brute et le truand des Rouge et Noir

Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le bon : Steve Mandanda

Le Stade Rennais a été avec l'OL la grande déception de cette première partie de saison en L1. Placé parmi les outsiders du championnat, le club breton végète dans le ventre mou sans parvenir à décoller. Pourtant, il peut toujours s'appuyer sur un bon Steve Mandanda. A 38 ans, l'ancien marseillais a tenu la baraque et récupéré le brassard de capitaine à l'arrivée de Julien Stéphan, ou plutôt au retour du technicien, après le renvoi de Bruno Genesio.

La brute : Warmed Omari

Le Stade Rennais a beaucoup recruté l'été dernier, notamment au milieu du terrain, mais pas en défense, où le club breton fondait de gros espoirs sur Warmed Omari. Aux côtés d'Arthur Theate, l'avènement du Comorien était attendu. Mais le défenseur de 23 ans, prolongé en septembre jusqu'en 2027, n'a pas du tout répondu aux attentes. Catastrophique lors du derby contre Lorient (1-2), avec un but contre son camp et un remplacement à la mi-temps, au Moustoir, il s'est attiré les foudres des supporters rennais et a fini par glisser vers le banc. Julien Stéphan a voulu le relancer à son retour, mais ses prestations ont à nouveau déçu.

Le truand : Florian Maurice

Jusqu'ici loué pour son travail, le directeur sportif rennais Florian Maurice est pointé du doigt pour son dernier Mercato. Il avait notamment pris la décision, en accord avec son président et Bruno Genesio, de ne pas recruter un nouveau défenseur malgré la jeunesse des joueurs présents dans l’effectif, l'été dernier, et le départ d'Hamari Traoré à la Real Sociedad. L'intersaison du SRFC a été marquée par de grosses ventes (Doku, Majer, Ugochukwu, Badé, Guirassy), et par des recrues achetées au prix fort, pour la plupart décevantes (Blas, Le Fée, Rieder, Yildirim, Matic). Si Maurice n'est pas parti dans le sillage de Genesio, le président Cloarec ne l'a pas concerté pour faire revenir Julien Stéphan. Un sérieux désaveu pour l'ancien lyonnais...

