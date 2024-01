OL - Stade Rennais : les groupes sont tombés, une grosse surprise à Lyon !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Arrivé il y a quelques jours en provenance du Stade de Reims, Azor Matusiwa est bel et bien présent dans le groupe du Stade Rennais. Un groupe encore très diminué au niveau défensif avec la suspension de Warmed Omari et la présence à la CAN de Christopher Wooh.

Sur le départ, Lorenz Assignon est bien là en attendant l’arrivée d’Alidu Seidu (Clermont). Au contraire de Nemanja Matic, qui s’apprête à signer à Lyon.

Le groupe rennais :

📋 Le groupe pour le déplacement à Lyon.#OLSRFC pic.twitter.com/HQrB1VvEXd — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 26, 2024

Côté Lyon, Pierre Sage a appelé 21 joueurs et les deux éliminés de la CAN (Baldé, Nuamah) sont bien de retour. Duje Caleta-Car (suspendu), Johan Lepenant (blessé), Skelly Alvero et Sinaly Diomandé (choix de l'entraîneur) sont absents. Même chose pour Nicolas Tagliafico. Pour l'Argentin, le club n'a pas précisé la raison.

Le groupe lyonnais :

🦁 Voici notre 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 pour la réception de Rennes ce soir à 21h au @GroupamaStadium 🔴🔵#OLSRFC pic.twitter.com/TdZXJDKJsF — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2024

