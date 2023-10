Stade Rennais : le nouveau Roazhon Park (re)fait parler de lui

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

On ne sait encore quelle solution sera privilégiée. Agrandissement de l'actuel Roazhon Park ou nouvelle enceinte. Seule certitude, le Stade Rennais pense à l'avenir et, ce n'est plus un secret, travaille depuis des mois sur de nouvelles possibilités d'accueil pour ses supporters. Intéressant, dès lors, de s'attarder sur les propos de Benoît Muller, directeur général adjoint du SRFC, qui tenait ce jeudi une conférence de presse point presse sur les nouvelles règles du fair-play financier et les contraintes qu’elles engendrent.

"Suivre l'ambition sportive du club"

Propos retranscrits par Ouest-France. "Il faut suivre l’ambition sportive du club, qui est grande. C’est du long terme, mais si l’on n’étudie pas toutes les pistes qui s’offrent à nous, on ne fait pas notre travail d’anticipation. Si l’on reste dans l’immobilisme, on est sûrs que le dimensionnement du club sera un frein aux résultats de l’équipe. Les investissements matériels ne rentrent pas en compte dans les règles du fair-play financier. De la même manière que les travaux de la Piverdière ne vont pas impacter directement nos comptes. Les règlements du fair-play financier encouragent les investissements dans les actifs physiques.

