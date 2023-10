Stade Rennais : le président Cloarec sort du silence, Genesio conforté malgré la crise !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Discret dans les médias, Olivier Cloarec a notamment rappelé les deux échéances importantes de la semaine contre le Panathinaïkos et le RC Strasbourg. « Il faut repartir dans le bon sens », a-t-il martelé : « Je suis le président donc je suis responsable. Le travail est collectif, on ne va pas déroger à la ligne de conduite qu’on a depuis plusieurs années. On est tous responsables ».

Il refuse de tirer sur la défense ou Genesio

S’il reconnait « des signaux inquiétants » au niveau mental, le président du Stade Rennais a renouvelé sa confiance « dans les joueurs, le staff et l’entraîneur ». « Il y a des choses à corriger, c’est clair », a-t-il poursuivi, refusant de rejeter la seule faute sur le secteur défensif, défaillant au Moustoir.

« On ne va pas stigmatiser une ligne plus qu’une autre. Une défense, ce n’est pas juste les centraux et les latéraux. C’est un ensemble. Aujourd’hui, ce n’est pas individuel. Quand vous avez 11 occasions, que vous tirez 15 fois au but en première mi-temps et que vous êtes menés, ce n’est pas la faute à un plus qu’un autre ».

