Stade Rennais - OM : Stéphan rit au nez d'un Gattuso au fond du trou

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

L’OM pensait avoir fait le plus dur hier à Rennes grâce à Jordan Veretout. Mais c’était sans compter sur l’abnégation des Rpuge et Noir, qui ont égalisé en seconde période avant de composter leur ticket pour les 8es de finale de la Coupe de France aux tirs au but (1-1, 9 tab 8). « Il y a beaucoup de tristesse, mais ce sont les aléas du foot… On a quand même fait un bon match. Malheureusement, ce sont les tirs au but », a résumé un brin fataliste Gennaro Gattuso après la rencontre.

« On va avoir un calendrier démentiel en février »

Aux antipodes du coach de l’OM, Julien Stéphan était tout sourire. « C’était un bon match dans l’ensemble. Ils nous ont posé des difficultés au cours des 25 premières minutes du match. On a fait une excellente fin de première et on est reparti fort en seconde période. On a réussi à égaliser rapidement. On a manqué d’essence sur la fin de la rencontre. On a terminé avec une équipe jeune, avec des joueurs issus du centre de formation, a-t-il analysé sur beIN SPORTS. Et puis, il a fallu montrer du caractère, du courage et de l’intensité. Avec le public qui était fantastique, ça fait une bonne soirée pour nous. On y va étape par étape, ça contribuera à installer une dynamique positive et renforcer la confiance du groupe car on est invaincu depuis 5 matchs consécutifs. On va avoir un calendrier démentiel en février avec la Coupe d’Europe, le championnat et la Coupe de France. Mais les joueurs sont prêts pour ça. »

⏱ 90’ | #SRFCOM 1️⃣-1️⃣

[TAB 9-8]



Fin de parcours en Coupe de France.

🗓️ L’OM retrouvera la @Ligue1UberEats la semaine prochaine avec la réception de l'AS Monaco à l’@orangevelodrome pic.twitter.com/6o2cuohJUu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 21, 2024

Podcast Men's Up Life