Stade Rennais - RC Strasbourg : dans le dur physiquement, les Bretons n'avancent plus

Le Stade Rennais, auteur d'un probant succès en milieu de semaine sur le terrain du Panthinaïkos en Ligue Europa, était ce dimanche dans l'obligation de vaincre. Cette fois, en Ligue 1, et après deux défaites consécutives face au PSG puis à Lorient lors du derby breton.

Ce ,n'est pas chose faite face au RC Strasbourg avec un match nul insipide qui a confirmé les carences actuelles dans le jeu pratiqué par SRFC. En première période, déjà, avec une seule occasion franche qui, heureusement pour les Rennais, a débouché sur l'ouverture du score. A la 22e minute, sur un centre venu de la droite de Lorenz Assignon, le ballon était détourné par le Strasbourgeois Lucas Perrin et revenait à Adrien Truffert qui, du pied droit, et d'une superbe frappe enroulée aux abords de la surface de réparation, trompait Matz Sels (1-0, 22e). Rien d'autre à signaler, si ce n'est une occasion strasbourgeoise, en début de match elle, avec une tête d'Emegha (8e), repoussée des deux poings par Steve Mandanda.

Le coup de tonnerre Mothiba

Au retour des vestiaires, pas grand chose, non plus, à signaler avec davantage de rythme mis par les Alsaciens et des Rennais dans la dur, sans doute fatigués par leurs trois matches disputés en une semaine. A trop voiler gérer son avantage, et perdre un nombre incalculable de ballons, la formation de Bruno Genesio était logiquement punie. A la 81e minute, auteur d'une entrée en jeu remarquée, Gameiro adressait une frappe lourde aux 25 mètres que Mandanda repoussait des deux mains sur Mothiba qui égalisait de près (1-1, 81e).

Avec ce nouveau match nul, le SRFC demeure en milieu de tableau, à une bien modeste 8e place avec déjà dix points de retard sur le leader, l'OGC Nice. Loin des ambitions du début de saison.

