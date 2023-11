Stade Rennais : Rennes a pris sa décision pour l'avenir de Genesio

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Alors que le Stade Rennais ne pointe qu'à la huitième place du classement de Ligue 1 après 10 journées disputées avec seulement deux victoires au compteur, il a été annoncé que l'entraîneur rennais, Bruno Genesio, serait en danger.

Genesio garde la confiance de ses dirigeants

Mais selon L'Équipe, Bruno Genesio compterait toujours sur le soutien de l'actionnaire du club Rouge et Noir, François Pinault, et ne serait donc pour l'instant pas menacé. Mais l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais serait attendu au tournant dans les prochaines semaines et se devrait de redresser la barre. François Pinault aurait également décidé de maintenir en place le président, Olivier Cloarec, et le directeur sportif, Florian Maurice.

La une de L'Équipe du 1er novembre. pic.twitter.com/7behlxZL2W — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 31, 2023

