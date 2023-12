Stade Rennais : Stéphan assommé par une règle improbable, double coup dur pour les Bretons !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Battu sur sa pelouse par Villarreal (2-3), le Stade Rennais a raté l’occasion d’une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Rouge et Noir sont pourtant passé tout proche du 3-3 avec un but de Lorenz Assignon refusé à la 90’+12… via une règle méconnue.

En effet, Enzo Le Fée – qui avait touché la barre sur coup-franc – a retouché le ballon directement pour centrer. Un « double-contact » interdit par le règlement que la VAR et l’arbitre turc n’a pas laissé passer…

« Je ne connaissais pas cette règle »

En conférence de presse, c’est un Julien Stéphan déçu et fataliste qui a reconnu avoir payé pour apprendre sur ce match : « Pour être honnête, je ne connaissais pas cette règle. Je la connaissais sur penalty mais je ne savais pas que sur coup-franc, ça pouvait exister. C’est un ascenseur émotionnel à ce moment-là. On se dit : « enfin un déclic ». Enfin quelque chose qui vient tourner, qui vient récompenser la générosité, les efforts, le don de soi de tous les joueurs et puis voilà… Après, ça se termine. Il n’y a même plus de temps pour pouvoir enchaîner alors que ça se joue à quelques centimètres sur le coup-franc et puis à cette règle ».

Une règle qui fait doublement mal à Rennes puisqu’en plus d’affronter un reversé de Ligue des Champions, les Bretons ratent l’occasion de devenir le deuxième club français à l’indice UEFA en passant devant l’OL. Foutu règlement…

🇫🇷 Suite au but refusé de Lorenz Assignon, l'@OL (44e avec 45 points) reste le 2e club français au classement UEFA devant le @staderennais (45e avec 44 points). #SRFCVFC — Stats Foot (@Statsdufoot) December 14, 2023

