Stade Rennais : Stéphan donne des nouvelles de Bourigeaud et revient sur le coup de massue européen

Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le point santé

« Bourig’ est absent suite à sa blessure à la cheville jeudi soir. Pour les autres, tout le monde est à disposition. Pour Benjamin Bourigeaud, il n’y a rien de grave mais le doc’ nous dit qu’il faut attendre 48-72 heures pour voir l’évolution de sa blessure. Pour mercredi, cela risque d’être trop juste mais il y a l’espoir de le récupérer assez vite à la reprise. Pour la Coupe de France ? Oui, c’est possible même s’il faut 2-3 jours pour affiner le diagnostic et surtout la durée de la récupération ».

Sur la déception européenne

« Il y avait beaucoup de frustration à la fin du match dans le vestiaire. Il y avait de l’incompréhension du fait de la règle qui était méconnue. C’était d’autant plus frustrant que, quand on nous explique la règle, on a le sentiment que ça ne respecte pas le jeu. On ne la comprend pas mais en même temps ça fait partie du règlement. C’est comme ça. Hier, c’était dur. Aujourd’hui, ça allait un petit peu mieux. On a pu se remettre en route sur le terrain pendant une demi-heure. Demain, il faudra basculer. On n’a pas le choix. Mais ça n’a pas été simple… »

Toulouse un match à six points ?

« Non, on ne pense pas comme ça… Mais c’est un match entre deux équipes qui ont eu un calendrier chargé sur le début de saison avec les matchs européens. Eux ont joué comme nous jeudi soir. Je pense que la différence c’est qu’avec la victoire, on récupère mieux et plus vite. C’est leur avantage mais ils ont mérité ça sur le terrain. Ce n’est pas un match important, c’est un match important ».

« Changer de système ? C’est un axe de réflexion »

Un changement de système ?

« Depuis un jour et demi, c’est un axe de réflexion. Ensuite il faut peser les avantages et les inconvénients. Quand tu changes, tu remobilises les énergies, tu remobilises tout le monde mais tu n’as pas forcément le temps de le travailler. Il faut prendre en considération. Mais au-delà du système, il y a des ajustements à faire sur la protection de certaines zones quand on attaque, les réactions à la perte du ballon… »

Le cas Désiré Doué (pas rentré en jeu contre Villarreal)

« On en a discuté tous les deux hier matin. C’est vrai que c’était une option. J’y avais fortement réfléchi car il avait fait une très bonne entrée contre Monaco mais j’ai privilégié un autre profil à un moment donné dans le match, puis, quand il me restait le choix entre lui et Kali, j’ai privilégié un attaquant pour en avoir un de plus dans la surface. D’ailleurs, il est sur la déviation du but de l’égalisation qui a été refusé… J’ai discuté avec Désiré car il pouvait être frustré vu la qualité de son entrée à Monaco. En tout cas, cela ne remet en rien en cause par rapport aux deux matchs qui arrivent ».

Sur le rôle de Ludovic Blas

« Je le vois davantage dans un demi-espace côté droit ou derrière un attaquant. Je pense que son profil se prête moins à évoluer sur le côté gauche. Ludo a besoin de rentrer (…) Au-delà de sa position, ce qu’on attend de ce type de joueurs, c’est qu’ils soient décisifs. Et là il l’a été dans son entrée contre Villarreal avec son but ».

