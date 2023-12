Stade Rennais - Mercato : Matic déjà sur départ ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Imposant à Chelsea, Manchester United, Benfica et à l’AS Roma, mais en difficulté à Rennes… Nemanja Matic est en proie à des difficultés en Bretagne. L’international serbe a du mal à s’acclimater à sa nouvelle équipe. Selon Ouest-France, l’ancien Red Devil serait déçu par les résultats et par certains de ses coéquipiers, il n’apprécierait pas leur manque de répondant et d’exigence. Mais le milieu de terrain ne rencontre pas que des problèmes sportifs.

Des soucis d'acclimatation

En effet la famille Matic n’est pas parvenue à mettre son aîné dans une école internationale. Le SRFC a reconnu auprès de Ouest-France que l’adaptation extra-sportive de Matic n’est pas celle espérée. Selon L'Equipe, le Serbe envisagerait un départ cet hiver. A suivre, donc...

Podcast Men's Up Life