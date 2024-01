Stade Rennais : une ancienne figure "applaudit le club" et ne "s'inquiète pas"

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Lorsque votre équipe ne réalise pas la saison escomptée, il est parfois utile de s'attarder sur certains propos. C'est ce que devraient donc faire les dirigeants du Stade Rennais qui, forcément, ne s'attendaient pas à souffrit autant cette saison, eu égard au groupe de qualité qu'ils ont mis à disposition de Bruno Genesio.

"Le droit de vivre une saison un peu plus difficile"

Ce dernier est parti du banc de touche, remplacé par le revenant Julien Stéphan. Mais lorsque le site Eurosport demande à un ancienne figure, Benoît Costil, ce qu'il pense du SRFC en ces temps troublés, le gardien ne s'inquiète pas outre-mesure. La preuve.

"Il ne faut pas oublier que depuis cinq ans, le club joue l'Europe et se classe dans le Top 5 de la Ligue 1. En termes de jeu, ils nous font kiffer depuis trois ans. Quand on enchaîne autant de saisons de qualité, désormais on n'a limite plus le droit de vivre une saison un peu plus difficile. Ça arrive et ça ne peut pas toujours marcher facilement. Je ne suis pas inquiet car c'est un club qui travaille extrêmement bien. Il travaillait déjà très, très bien avant moi, lors de mon passage puis après 2017. Je pense qu'ils vont remonter progressivement. J'applaudis ce qu'ils font depuis des années. Il faut être dans le football pour savoir que les saisons peuvent être différentes."



