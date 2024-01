Stade Rennais : le mercato s'active, un ex-Lyonnais dans le viseur

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

A cette heure, le mercato hivernal du Stade Rennais tourne au ralenti. Et depuis quelques jours, au travers des dossiers Matic et Kalimuendo, ce sont surtout des départs qui sont évoqués. Reste que le SRFC n'est pas inactif et semble bien décidé à ne pas attendre l'issue du dossier Matic, son milieu de terrain qui souhaite toujours quitter la Bretagne, pour recruter.

Tousart dans le viseur ?

Selon le quotidien l'Equipe, différentes pistes sont déjà avancées, et ce en marge des dossiers Lees-Melou (Brest) et Matusiwa (Reims). Ainsi, l'international belge de Nottingham Forest, Orel Mangala, serait dans le viseur du club breton. Selon Sky Sports Allemagne, une offre de prêt avec une option d'achat estimée à 25 millions d'euros aurait déjà été formulée. Méfiance, tout de même, la Juventus et Naples seraient également intéressés.



Le SRFC suivrait également l'ancien lyonnais, Lucas Tousart (Union Berlin), et Artem Bondarenko, joueur Ukrainien sous contrat avec le Chakhtior Donetsk. A suivre.

