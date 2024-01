Stade Rennais - Mercato : la femme de Matic le détourne de l’OL !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

La femme est l'avenir de l'homme. Rentré hier soir dans la capitale bretonne, Nemabja Matic ne le sait que trop bien et rencontrera les dirigeants du Stade Rennais probablement lundi pour discuter de son départ. Vers l'OL ? A priori, non. Selon L'Équipe, Rennes a refusé une offre de Lyon et il n'y en a pas eu de deuxième. Si journaliste italien Gianluca Di Marzio a évoqué l'intérêt de Fulham, le club breton n'aurait pas reçu d'offre de ce côté-là... pour le moment. Mais cela ne saurait tarder : la compagne de Matic dirait un grand oui ! Retrouvez toute l'actualité du Stade Rennais Madame Matic commande « Nemanja Matic a de vraies chances de rejoindre Fulham s'il quitte Rennes, assure le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis. La raison ? L'insistance de sa femme à retrouver sa vie londonienne, une ville qu'elle adore. Elle avait détesté Rome, elle a détesté Rennes et n'a pas plus envie d'aller habiter à Lyon... » 🚨Nemanja Matic a de vraies chances de rejoindre Fulham s'il quitte Rennes. La raison ? L'insistance de sa femme à retrouver sa vie londonienne, une ville qu'elle adore. Elle avait détesté Rome, elle a détesté Rennes et n'a pas plus envie d'aller habiter à Lyon…. https://t.co/1d2ByPjqpY — Sébastien Denis (@sebnonda) January 12, 2024 Après s'être pourtant mis d'accord avec l'Olympique Lyonnais, le milieu du Stade Rennais Nemanja Matic (35 ans) pourrait finalement tourner les talons et s'engager à Fulham. La cause de ce changement de dernière minute : sa femme !

Bastien Aubert

Rédacteur