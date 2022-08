Stade Rennais - Mercato : Laborde fonce vers Nice, un autre départ majeur en vue ?

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le Stade Rennais réalise un début de saison plus compliqué que prévu. Malgré tout, le mercato du club breton ne devrait plus bouger dans le sens des arrivées, sauf surprise de dernière minute. Dans le sens des départs, Bruno Génésio ne souhaite perdre aucun joueur défensif mais Loïc Badé attire de plus en plus d’intérêt.

Selon les informations de Foot Mercato, le défenseur central tricolore est dans le viseur de trois clubs anglais : Leicester, Brentford, et Bournemouth. En Allemagne, l'Eintracht Francfort est également intéressé par l'ancien défenseur du RC Lens. Un autre départ est en vue au SRFC : Gaëtan Laborde.

Selon Nice Matin, un échange entre l'attaquant rennais et Amine Gouiri était jugé en bonne voie hier soir. Il d'un transfert d'environ 15 millions d'euros en plus de l'ancien buteur des Girondins de Bordeaux, l'ex joueur de l'OL étant déjà partant pour rejoindre la Bretagne.