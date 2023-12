Stade Rennais – Mercato : le casse-tête hivernal de Florian Maurice

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Les besoins : un attaquant et un défenseur central

Peu après la nomination de Julien Stéphan, Olivier Cloarec, le président breton, avait acté deux arrivées en janvier : un défenseur central et un attaquant. Après la victoire à Clermont, Florian Maurice en a dit davantage sur le Mercato : « On a quelques pistes, on espère qu’elles sont bonnes. Dans l’ensemble, on a envie de bien travailler et de renforcer l’équipe ». Si Rennes ne cherche pas de milieu box-to-box malgré certaines rumeurs, le directeur sportif a évoqué la volonté de recruter un stoppeur d’expérience et un attaquant de percussion. Il n’exclut pas un deuxième renfort devant dans un registre plus « buteur ».

Les moyens : Pinault est prêt à investir

Au Stade Rennais, l’argent n’a jamais réellement été au centre du débat concernant le Mercato. Si Rennes a un besoin et que Florian Maurice convainc Julien Stéphan d’un profil, les Rouge et Noir mettront les chiffres en face pour finaliser le dossier… Même si cela doit coûter plus de 10-15 M€. Ce sera encore dans cette logique que Rennes abordera le Mercato d’hiver comme l’a confirmé Florian Maurice à Ouest-France : « On n’a pas d’enveloppe particulière. On va essayer d’identifier les profils, regarder ce qu’on a et après on fera le point avec le propriétaire pour voir s’il y a possibilité ou pas ».

Maurice rame pour son défenseur central

Le dossier-clé de janvier : le central mystère

Warmed Omari décrié par les supporters et très en dessous de son nouveau, Christopher Wooh partant probable pour la CAN avec le Cameroun, Jeanuël Belocian trop tendre et Arthur Theate loin du niveau de sa première saison rennaise… Il est évident qu’il y a une urgence à travailler sur la venue d’un défenseur central à Rennes. Si aucune piste n’a fuité, les Rouge et Noir ont besoin d’un profil « à la Matic » à ce poste et Florian Maurice, qui n’a jamais été à l’aise au moment de recruter des défenseurs, reconnait une grosse galère depuis cet été : « On m’a beaucoup reproché de ne pas faire venir de défenseur mais j’en ai cherché. Ceux que j’avais identifiés n’ont pas voulu venir. Les autres, j’estimais qu’ils n’étaient pas forcément supérieurs aux joueurs qui étaient déjà au Stade Rennais ».

Les premières pistes : Amian (La Spezia), Bergvall (Djurgarden), Sari (Adana Demirspor), Conte (SC Bastia)…

