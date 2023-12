Stade Rennais - Mercato : Matic sur le départ... Julien Stéphan prend position

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Premier invité du DR Show, nouvelle émission de RMC sur la chaîne Youtube de l'After Foot, Julien Stéphan a été questionné sur l'avenir de Nemanja Matic. Et le successeur de Bruno Genesio au SRFC a été on ne peut plus clair... "L'objectif est de garder Nema avec nous et qu'il nous apporte toute son expertise. Je ne souhaite pas qu'il parte et il ne faut pas qu'il parte. On va tout mettre en oeuvre pour qu'il reste avec nous", a-t-il soutenu.

"Une arme importante pour nous"

Quantt à un possible repositionnement de l'ancien mancunien, Stéphan semble s'y opposer... "Il faut plutôt réfléchir en termes d'association de joueurs. L'association Matic - Le Fée sur le dernier mois a plutôt bien fonctionné. Ça n'a pas été dans mon esprit de l'imaginer défenseur central, d'ailleurs il ne l'a jamais connu dans sa carrière malgré le fait qu'il ait connu des entraîneurs bien plus forts et huppés. C'est qu'ils ont toujours estimé qu'au milieu de terrain, c'était sa position préférentielle et certainement sa meilleure position. Je reste persuadé que si l'on trouve les bonnes complémentarités, Nema au milieu est une arme importante pour nous."

