Stade Rennais – Mercato : Maurice ouvre la porte à six joueurs cet hiver !

Si le Stade Rennais a déjà annoncé ne chercher qu’un défenseur central et un ou deux attaquants cet hiver pour muscler l’effectif, cela pourrait bouger davantage que prévu chez les Rouge et Noir selon L’Equipe.

En effet, le quotidien sportif ne parle pas que de deux-trois besoins mais de quatre, évoquant la réflexion sur un milieu de terrain suite aux velléités de départ de Nemanja Matic, pas satisfait de son adaptation en Bretagne.

Dans la colonne départs, outre le Serbe et Fabian Rieder (qui pourrait être prêté dans son ancien club des Young Boys de Berne pour prendre du temps de jeu), L’Equipe ouvre la porte à Christopher Wooh, Guela Doué, Ibrahim Salah et Arnaud Kalimuendo, tous décevants ou en panne de temps de jeu.

Pour résumer

On en sait plus sur les plans du Stade Rennais cet hiver et s’il y aura entre 2 et 4 renforts, l’idée est aussi de dégraisser le mammouth sur des joueurs ne donnant pas satisfaction. Six éléments pourraient voir la porte s'ouvrir.