Stade Rennais - Mercato : nouvelle cible en L1 pour l’après-Matic, une piste de l’OM pour remplacer Truffert ?

Enzo Le Fée et Fabian Rieder blessés, Nemanja Matic pas franchement désireux d’endosser à nouveau la tunique rouge et noire, le Stade Rennais s’est lancé dans le recrutement urgent d’un milieu de terrain. Si le club a fait de Pierre Lees-Melou (Stade Brestois, 30 ans) sa priorité, l’offre de 12 M€ de Rennes n’a pas fait mouche auprès du club armoricain. Bien que tenté à l’idée de rejoindre les pensionnaires du Roazhon Park, l’ancien Bordelais ne fera pas le forcing pour partir et d’autres pistes sont ouvertes en parallèle par le Stade Rennais. La piste Matusiwa (Reims) Selon Ouest-France, Rennes s’est lancé sur un autre joueur de Ligue 1 évoluant au Stade de Reims… et ce n’est pas Amir Richardson (trop jeune) mais plutôt Azor Matusiwa (25 ans). Également lancé dans la course à l’Europe comme le SB29, le club champenois n’est pas spécialement vendeur pour son box-to-box néerlandais, sous contrat jusqu’en juin 2027. Rennes aurait quand même formulé une première offre de 13 M€ environ selon RMC. Jurasek (Benfica) envisagé Par ailleurs, et si l’on en croit l’excellent La Tribune Olympienne sur X, Rennes étudierait quand même les approches de l’OM concernant Adrien Truffert… et aurait discrètement sondé le marché pour dénicher dans l’urgence un remplaçant. Scène assez cocasse : c’est une cible olympienne qui aurait les faveurs de Florian Maurice : l’international tchèque David Jurasek (Benfica, 23 ans). ➡️ Element cocasse, Rennes malgré son discours ferme sur Truffert commence à se renseigné sur plusieurs profils pour remplacer Adrien Truffert🇫🇷 et notamment celui de... David Jurasek🇨🇿#MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/opEaJvEfrZ — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) January 15, 2024 Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Contraint de remplacer Nemanja Matic voire Adrien Truffert, le Stade Rennais a activé deux nouvelles pistes ce lundi. Au milieu, Azor Matusiwa (Stade de Reims) plait alors que les Bretons se sont renseignés sur le latéral gauche David Jurasek (Benfica), cible de l'OM.

Alexandre Corboz

Rédacteur