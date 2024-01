Stade Rennais Mercato : accord pour Matic, un coup de pouce du PSG à l’OL ?

Le feuilleton Nemanja Matic rebondit encore. Pour l’heure, trois options sont sur la table pour le milieu du Stade Rennais : un transfert, une résiliation de contrat après le 1er février ou une réintégration. La fin du mercato pourrait accélérer la première avec un club qui serait en pole : Besiktas.

Si L’Équipe certifie qu’aucune offre n’a été formulée par la formation turque, Ekrem Konur nous apprend ce matin qu’un accord verbal a été passé avec le joueur de 35 ans, avec des termes déjà dealés pour un futur contrat tandis que « Besiktas est en négociations avancées avec Rennes. »

Pour l’heure, rien ne serait toutefois signé, ce qui laisse un infime espoir à l’OL. D’autant que le PSG pourrait filer un petit coup de main aux Gones. D’après L’Équipe, le club de la capitale souhaite accélérer le départ de Renato Sanches... que Besiktas a toujours assez haut placé dans sa longue liste des milieux convoités cet hiver. Le Portugais pourrait-il coiffer Matic au poteau ? Tout Lyon doit l’espérer...

💣💥❗🇷🇸#BJK ⚫ 🔴 #Rennes❗

Beşiktaş has reached a verbal agreement with 35-year-old midfielder Nemanja Matic on personal terms.



❕The Turkish club is in advanced talks with Rennes. pic.twitter.com/GjunPkYUrg