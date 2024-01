Stade Rennais, OL - Mercato : Matic lâche une énorme punchline à François Pinault !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Désireux de quitter le Stade Rennais cet hiver, Nemanja Matic (35 ans) est déterminé à rejoindre l’OL. Si les Gones ont tenté leur chance sur le dossier à deux reprises (avec une ultime proposition dépassant les 2 M€ et un accord financier avec le joueur selon Ouest-France), ces derniers se sont heurtés à l’inflexibilité de la famille Pinault, peu désireuse de vendre LA star de l’effectif arrivée cet été à un club rival.

« Vous avez brisé mon équilibre familial »

Face à cette situation qui l’agace au plus haut point et en froid avec son directeur sportif Florian Maurice, le Serbe a directement écrit à l’actionnaire, menaçant même de prendre sa retraite définitive si on refusait de le laisser quitter la Piverdière.

Très bien placé sur le dossier, l’insider Mohamed Toubache-Ter a confirmé la détermination de Matic de mettre ses menaces à exécution. « Vous avez brisé mon équilibre familial », a lâché l’ancien joueur de l’AS Rome, très remonté contre l’absence de l’école internationale qui lui était promise pour ses enfants et qui a disparu. Selon Ouest-France, il pourrait s'être réfugié à Londres où son épouse à ses repères et où il a gardé sa maison.

Oui ça C’est vrai, il en a parlé ds son message envoyé à l’actionnaire… & a même ajouté une accusation cinglante « vous avez brisé mon équilibre familial » #SRFC #OL https://t.co/iynu53Q8Uf — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 9, 2024

