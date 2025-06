Talkshow OL : le Mercato décrypté par Christophe Mongai, le point sur le dossier Perri – Turner

Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’Olympique Lyonnais. Et cette semaine, c’est un spécial Mercato avec l’emballement de pas mal de dossiers.

Alexandre Corboz, notre correspondant à Lyon, reçoit l’agent de joueurs Christophe Mongai, CEO du groupe USM, une agence présente dans neuf pays dans le monde et qui existe depuis 1998. Dans ce numéro, on fait le bilan du Mercato spécial Mondial des clubs qui a profité à l’OL avec la vente de Rayan Cherki à Manchester City pour 42,5 M€ bonus inclus. On évoque aussi les possibilités de l’OL concernant le joueur à récupérer en prêt à Manchester City.

Le Mercato des gardiens au crible

Dans ce numéro spécial Mercato, on s’attarde aussi longuement sur le dossier des gardiens de but avec la possible vente de Lucas Perri, l’arrivée quasiment actée de Matt Turner (Nottingham Forest) et le reste des chantiers concernant les gardiens. Agent de l’actuel N°2 Rémy Descamps, Christophe Mongai fait le point sur ce dossier. On parle aussi de Mathieu Patouillet et Justin Bengui.

Nous évoquons aussi l’épineux dossier Nemanja Matic, qui risque de s’étendre sur l’été dans la Capitale des Gaules, et on s’interroge sur le caractère réellement intransférable de Malick Fofana.

Enfin, dans l’ultime partie de l’émission, Christophe Mongai revient sur sa riche carrière d’agents avec de nombreuses anecdotes savoureuses sur les dossiers qu’il a pu mener dans sa carrière…