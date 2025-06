Talkshow OL Mercato : Marcelo nous donne ses bons tuyaux au Brésil

Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’Olympique Lyonnais. Et cette semaine, on fait une spécial Brésil.

Alexandre Corboz, notre correspondant à Lyon, reçoit l’agent de joueurs Marcelo Djian, ancien joueur de l’OL (1993-1997) à l’origine des arrivées de joueurs comme Juninho, Caçapa, Edmilson, Cris ou encore Fred. Discret dans les médias français depuis plus d’une dizaine d’années, le fameux « oeil de l’OL au Brésil » nous a accordé une grosse demi-heure pour évoquer la connexion spéciale entre Lyon et son pays, les Brésiliens actuels de l’OL (Perri – Abner) et ceux qui pourraient arriver (Danilo de Nottingham, Jair Cunha).

Cafu à l’OL, le premier coup tenté par Marcelo

Marcelo Djian nous a aussi livré sa vision brésilienne de l’axe OL – Botafogo, de John Textor, de ce Mondial des Clubs qui débute dans dix jours où Botafogo représentera le groupe Eagle (avec ou sans Thiago Almada ?), du niveau actuel du Brasileiro… et, pour finir, nous a donné quelques pistes qu’il proposerait à l’OL à l’été 2025.

Enfin, dans une séquence nostalgie finale, Marcelo reviendra sur son histoire avec l’OL, ses coups réussis (Juninho, Fred) mais aussi les quelques coups dont Lyon est passé proche (Cafu, Thiago Silva…). Bon visionnage.