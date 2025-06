Ter Stegen part en guerre avec le Barça, une troisième recrue se rapproche du Real Madrid

Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole de ce dimanche 8 juin 2025.

La presse catalane

Sport : « La finale de Lamine Yamal »

On commence par Sport, qui fait sa Une sur la finale de Ligue des Nations de ce dimanche (21h) entre le Portugal et l’Espagne et estime que c’est « la finale de Lamine Yamal ». Le quotidien catalan assure, par ailleurs, que Marc-André ter Stegen, poussé vers la sortie cet été par les dirigeants du FC Barcelone, partirait en guerre avec le club blaugrana. Indigné, le gardien allemand n’aurait pas l’intention de négocier quoi que ce soit avec le Barça au niveau d’un départ.

Mundo Deportivo : « Finalistes »

De son côté, Mundo Deportivo fait une Une commune entre la finale de la Ligue des Nations entre la Seleçao et la Roja et la finale de Roland-Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

La presse madrilène

Marca : « Nous voulons l’or »

Même son de cloche que Mundo Deportivo du côté de Marca. « Nous voulons l’or », titre le journal madrilène au sujet de ces deux finales. Du côté du Real Madrid, Marca nous apprend qu’Eduardo Camavinga récupérerait beaucoup plus vite que prévu de sa blessure aux adducteurs et pourrait être de retour pour la Coupe du monde des Clubs et que les négociations entre Benfica et la Casa Blanca pour Alvaro Carreras seraient avancées. Mais les détails finaux de l’accord pourraient être compliqués, le club lisboète étant très difficile dans les négociations.

AS : « Une finale d’époque »

Enfin, avant Portugal – Espagne, AS fait la comparaison entre une équipe portugaise vieillissante avec Cristiano Ronaldo et une équipe espagnole jeune avec Lamine Yamal en tête de gondole.