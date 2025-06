Un géant européen veut Genesio (LOSC), fin de la piste De Gea pour Monaco, le remplaçant de Bulka identifié à Nice

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Genesio dans le viseur de la Juventus

Bruno Genesio pourrait quitter le LOSC cet été. Alors qu’Igor Tudor, l’entraîneur de la Juventus, devrait rester jusqu’à la Coupe du monde des clubs, la direction turinoise cherche un remplaçant. Selon le quotidien italien Corriere dello Sport, Damien Comolli, nouvellement président de la Juventus et ancien président du TFC, serait intéressé par Genesio, qu’il connaît bien grâce à la Ligue 1. Après les refus d’Antonio Conte et de Gasperini, Genesio pourrait saisir cette opportunité.

RC Strasbourg : Monaco prêt à taper fort pour Petrovic ?

Auteur d’une grosse saison en prêt au RC Strasbourg, Djordje Petrovic (Chelsea, 25 ans) se retrouve face à un gros dilemme. En effet, si l’on en croit L’Equipe, l’AS Monaco souhaiterait recruter le portier serbe. Du côté des Blues, où il est possible que le natif de Pozarevac se voit offrir la place de titulaire, on a fixé la barre à 25 M€. A suivre donc.

AS Monaco : David De Gea ne viendra pas

David De Gea a mis fin aux rumeurs le liant à Monaco en prolongeant son contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2028. Après une saison convaincante avec 11 clean sheets et un rôle clé en Europa Conférence League, le gardien espagnol a choisi de continuer avec la Viola, refroidissant ainsi les pistes monégasques pour le poste de gardien.

OGC Nice : Moris (Union Saint-Gilloise) serait visé

Marcin Bulka sur le départ à un an de la fin de son contrat (2026), l’OGC Nice est à l’affût sur le marché des gardiens de but. Le Gym disposant de moins de moyens devant le désengagement manifeste d’Ineos, c’est en Belgique que Franck Haise pourrait trouver la perle rare. Selon La Dernière Heure, les Aiglons auraient des vues sur le portier international luxembourgeois (73 capes) de l’Union Saint-Gilloise, Anthony Moris (35 ans).

Et aussi…

AS Monaco : deux pépites ont signé…

Vendredi après-midi, l’AS Monaco a acté la signature de deux promesses de son centre de formation : Ilies Belmokhtar (milieu offensif, 17 ans) et Nick Mokabakilal (latéral gauche, 18 ans). Le club asémite n’a toutefois pas précisé la durée.

Stade de Reims : Yehvann Diouf évoque son avenir…

Le Stade de Reims relégué en Ligue 2 suite à sa défaite lors des barrages contre le FC Metz (1-1, 1-3 ap.), l’avenir du portier et capitaine du club champenois Yehvann Diouf n’est pas clair. Le principal intéressé a reconnu après le match qu’il était ouvert à tout … Y compris à continuer l’aventure avec le club marnais : « Je suis sous contrat jusqu’en 2027. J’ai inscrit mon fils à l’école maternelle ici. Donc moi, pour l’instant, je suis là. On verra de quoi sera fait l’avenir. Mais à l’instant T, je suis sous contrat avec le Stade de Reims ».

…pendant que Caillot ne veut pas compter sur un repêchage

Dans une interview pour L’Équipe, Jean-Pierre Caillot a clairement indiqué qu’il ne comptait pas sur un repêchage en Ligue 1 malgré les difficultés financières de certains clubs : « Je ne mise absolument pas là-dessus. On s’est déjà mis au travail avec mes équipes et on considère bien qu’on est en L2. Lors de la descente précédente, en 2016, Bastia avait été relégué, puis repêché. Et on se souvient qu’on a laissé beaucoup d’énergie pour gagner un procès contre la Fédération et la Ligue, qu’on a ensuite perdu en appel. En fait, tout ce qu’on avait dit concernant la gestion de Bastia était vrai, sauf qu’on a eu raison un an trop tôt (faillite en 2017). Cette fois-ci, on est absolument pas dans ce schéma-là. Il ne faut surtout pas perdre d’énergie là-dedans, en laissant penser ou imaginer des choses ».

Brest recrute… l’entraîneur des gardiens du FC Nantes

Selon L’Equipe, Olivier Blondel (45 ans) ne continuera pas l’aventure avec le futur coach du FC Nantes (Luis Castro ?). Arrivé l’hiver dernier chez les Canaris, l’ancien entraîneur des gardiens de la réserve de l’OL – qui était très apprécié d’Anthony Lopes – va rejoindre le Stade Brestois. Ouest-France rapportait récemment qu’il a refusé une offre de trois ans de contrat émanant du FCN…

Toulouse FC : le remplaçant de Suazo déniché en MLS ?

Victime d’un petit tremblement de terre en interne avec le départ de son président délégué Damien Comolli, pressenti à la Juventus de Turin, le Toulouse FC s’est quand même remis en ordre de marche pour son recrutement estival. D’après le site LesViolets.com, le Téfécé serait notamment sur les rangs pour recruter le piston et ailier gauche international américain (3 capes) du Columbus Crew, Max Arfsten (24 ans). Toulouse aurait soumis une première offre, refusée pour l’heure par la franchise américaine.

Boumsong revient à l’AJ Auxerre

Passé sans encombre devant la DNCG, l’AJ Auxerre avance dans la préparation de la saison prochaine. Ce vendredi, le club icaunais a acté le retour de son ancien défenseur Jean-Alain Boumsong (45 ans). L’ex international tricolore intègre le staff de Christophe Pélissier en trant qu’adjoint en charge de la défense.

AJ Auxerre : le remplaçant de Jubal arrive

Auxerre, privé de Jubal parti à Krasnodar, va renforcer sa défense avec l’international chilien Francisco Sierralta. Selon La Tercera, le joueur de 28 ans, acheté à Watford pour environ 1,8M€, signera un contrat de quatre ans. Peu utilisé récemment à Watford, Sierralta a une expérience en Serie A et en Premier League.