Un renfort à Lens, Lille attaqué au Mercato, Bordeaux perd gros, un cador de l’OL à Toulouse ? 

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Paul Pogba proche de rallier le Rocher

Libre depuis sa rupture de contrat avec la Juventus en novembre 2024 et la fin de sa suspension en mars 2025, Paul Pogba (32 ans) est en discussions sérieuses avec l’AS Monaco pour un retour en Ligue 1. Le club du Rocher, intéressé par son profil et conscient de son potentiel, étudie ce dossier depuis plusieurs semaines et souhaite conclure rapidement, tout en restant prudent sur son état physique. Pogba donne sa préférence à Monaco, est prêt à faire des efforts financiers, et aurait déjà prévu l’installation de sa famille dans le sud de la France, selon RMC Sport. Son objectif : revenir au plus haut niveau pour tenter de rejouer la Coupe du monde 2026.

LOSC : Edon Zhegrova annonce la date de son retour

Absent des terrains depuis décembre 2024, Edon Zhegrova a rejoué pour la première fois lors d’un match de gala organisé au Kosovo, à l’occasion des 26 ans de la libération du pays. Le joueur du LOSC, capitaine pour l’occasion, s’est réjoui de retrouver le terrain et a annoncé viser un retour à 100 % en septembre, avec en ligne de mire la trêve internationale et des matchs face à la Suisse et la Suède. Côté mercato, l’ailier de 26 ans reste discret sur son avenir, mais l’Atalanta s’intéresse à lui en cas de départ d’Ademola Lookman. Le LOSC, lui, surveille son retour de près, d’autant que son dossier a déjà provoqué des tensions en interne sur le plan médical.

OGC Nice : un latéral gauche néo-zélandais ciblé

En quête de renforts défensifs pour la Ligue des champions, l’OGC Nice s’intéresse à Liberato Cacace, latéral gauche néo-zélandais de 24 ans évoluant à Empoli. Auteur de 39 matchs, 2 buts et 5 passes décisives cette saison, il séduit par sa régularité en Serie A. Cependant, la concurrence est présente : Cremonese, Pise et Cagliari ont également manifesté leur intérêt. Nice devra donc se montrer convaincant pour attirer ce joueur très suivi en Italie.

Toulouse FC : Ravé va bien débarquer au RC Lens

C’est désormais une certitude : le site Les Violets annonce que Guillaume Ravé va quitter le staff de Carles Martinez Novell pour signer au RC Lens. Depuis 2020, Ravé est préparateur physique du Téfécé et responsable performance de l’équipe professionnelle. Il était arrivé au moment de la nomination de Denis Zanko en février 2020. Auparavant, Ravé a occupé des fonctions similaires à Laval et à l’AS Monaco. À Lens, il devrait occuper le même poste et succéder à Benoît Delaval, responsable de la performance, qui rejoint l’OGC Nice.

Girondins : Coupet quitte Bordeaux

Selon Sud-Ouest, Grégory Coupet ne prolongera pas l’aventure aux Girondins. Revenu à Bordeaux en avril dernier comme entraîneur des gardiens, après un premier passage de 6 mois en 2022, l’ancien portier de l’ASSE a refusé l’offre du club aquitain pour la saison prochaine ! Des démarches sont en cours pour combler ce poste laissé vacant.

AJ Auxerre : l’AJA pourrait perdre une pépite défensive

Jeune défenseur central prometteur de 17 ans, Marvyn Muzungu attire l’attention. Réputé comme l’un des meilleurs espoirs du centre de formation de l’AJ Auxerre, il a déjà été convoqué deux fois avec les pros et s’est illustré cette saison en Youth League (4 matchs). Selon les informations de Foot Mercato, l’Ajax Amsterdam s’intéresse fortement à lui. Le club néerlandais aimerait d’abord l’intégrer à sa réserve avant de le faire monter en équipe première. Muzungu aurait même réalisé un essai récent à Amsterdam. L’AJA pourrait donc perdre une pépite défensive dans les semaines à venir.

Paris FC : des cadeaux de luxe pour la montée

Après sa montée en Ligue 1, le Paris FC, désormais détenu par la famille Arnault, a récompensé ses joueurs avec des cadeaux de luxe. Comme rapporté par L’Équipe, chaque joueur a reçu une montre Hublot, un sac Louis Vuitton et une paire de chaussures Berluti — toutes marques du groupe LVMH. Les féminines du club, qui ont remporté la Coupe de France face au PSG, ont elles aussi reçu une montre en récompense.

Girondins : Lille, Amiens et Guingamp ont retiré leur appel

Bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux. En effet, selon L’Équipe, Lille, Amiens et Guingamp ont retiré leur appel contre le plan de continuation du club, évitant ainsi un report de l’audience cruciale prévue le 24 juin, juste avant le passage devant la DNCG. Ces clubs réclamaient un meilleur remboursement des indemnités de transfert, estimées à 9,5 millions d’euros au total, dont seuls 10 % devaient être remboursés selon le plan de Gérard Lopez. Toutefois, le problème du paiement intégral des créances sportives reste entier, et une action devant la FIFA est encore possible.

LOSC : Arsenal fonce sur Alexsandro, Bentaleb veut rester

Si le dossier Zhegrova pourrait décanter le mercato lillois, le LOSC n’est pas en reste et pourrait être encore déplumé. Selon le spécialiste des transferts en Angleterre Sébastien Vidal, Arsenal a établi un premier contact avec Olivier Létang pour Alexsandro (25 ans), titulaire avec le Brésil cette semaine. Le club cible aussi Johan Bakayoko (PSV) comme doublure de Saka, avec le feu vert de la direction. Du côté de Nabil Bentaleb, Mohamed Toubache-Ter affirme que la tendance n’est pas à un départ cet été. Le joueur n’aurait pas l’intention de quitter le club pour le moment.

OL : Sudres vers le Téfécé ?

Alors que Damien Comolli a pris la direction de la Juventus Turin, où il occupe désormais le rôle de directeur général, un outsider pour devenir président du Toulouse FC se serait dégagé ces derniers jours. D’après Les Violets, il s’agit de Jean Sudres. Personnage discret et employé de l’OL depuis 15 ans, il brille au poste de directeur juridique. Affaire à suivre…

Stade de Reims : Caillot fait son mea culpa

En Ligue 1 depuis sept ans, le Stade de Reims a connu un destin tragique lors de cette cuvée 2024-2025 en étant relégué en Ligue 2 à la dernière journée du championnat. Après cette année catastrophique, Jean-Pierre Caillot a décidé de prendre la parole : « Si j’accepte de faire cet exercice, c’est aussi parce que parmi les déceptions de la saison, j’en ai eu une qui est énorme. C’est tout ce public qui est venu à Delaune. On n’avait jamais eu autant de public à Delaune et c’est une déception pour eux que l’équipe n’ait pas répondu présente, que la fébrilité qui a habité nos joueurs, notamment sur les derniers matchs, et qui a fait qu’on a fait des mauvaises prestations. Je le regrette tellement. Je suis tellement déçu pour eux. Je veux, et je leur dois aussi certains éclaircissements. Quand on est au tribunal, je jure de dire la vérité. Nous avons un club magnifique, nous allons tout faire pour relever le défi. Des challenges, on en a déjà relevés. J’ai déjà été deux fois en National. On donnera une image qui permettra de comprendre aux plus nombreux qu’il y a un vrai projet au Stade de Reims. Ce n’est pas parce que nous allons passer le moins de temps possible, j’espère, en Ligue 2, que ce projet s’arrête aujourd’hui. » Lors de son dernier passage en Ligue 2 après sa relégation en 2016, le Stade de Reims n’y était resté que deux saisons.