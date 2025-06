Une offre tombe pour un joueur du Stade Rennais, Strasbourg retient Emegha, un club de L1 a failli être vendu

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : une offre est tombée pour Nagida !

Mahamadou Nagida, qui fait partie des révélations de la saison du Stade Rennais, serait dans le viseur d’un club de Premier League : Brighton. Selon Africa Foot, les Seagulls seraient très intéressés par le jeune latéral gauche rennais et auraient soumis une offre de 5 millions d’euros à Rennes, soit plus de six fois la valeur marchande actuelle de Mahamadou Nagida, estimée à 800 000 euros par Transfermarkt.

AS Monaco : un jeune Néerlandais arrive

Foot Mercato a assuré samedi que l’AS Monaco avait mis la main sur un jeune attaquant néerlandais de 16 ans, Safouane Benzahra, qui évoluait à NAC Breda. Dans un premier temps, cet espoir oranje devrait intégrer le groupe élite de l’ASM avant de postuler à une place chez les professionnels.

Mais aussi…

RC Strasbourg : Keller veut retenir Emegha

Dans une interview à AlsaSports, le président du RC Strasbourg, Marc Keller, a annoncé sa volonté de conserver son grand attaquant néerlandais Emanuel Emegha (22 ans). Pisté par Chelsea, il pourrait être recruté puis prêté dans la foulée au Racing, qui disputera la League Conférence la saison prochaine.

Le Havre : la campagne de réabonnements cartonne

Le club doyen a fait savoir hier, via un communiqué, que 3.000 supporters avaient déjà repris leur abonnement pour la saison 2025-26, la troisième consécutive en Ligue 1. Le HAC a décidé d’augmenter son plafond d’encartés pour la saison, passant de 13.000 à 14.000, sachant que le stade Océane compte 24.000 places. Vu cet excellent démarrage, il devrait parvenir à ses fins.

AJ Auxerre : premier contrat pro pour Mezerette

L’AJA a annoncé hier la signature du premier contrat professionnel du jeune gardien de 18 ans Louis Mezerette, arrivé l’été dernier. La durée du bail est, comme toujours dans ce cas-là, de trois ans. Mezerette sera donc icaunais jusqu’en 2028.

TFC : RedBird a songé à vendre

Dans un entretien à La Dépêche du Midi, relayé par Les Violets, le président intérimaire du TFC et directeur du sport, des médias et du divertissement de RedBird, Neil Chugani, a assuré que le fonds de pension avait songé à se séparer du club ces derniers mois : “Nous avons, assez récemment, pensé à vendre le club. Parce que c’est notre business, c’est ce que fait RedBird. Notre investissement à Toulouse a été un grand succès. Mais nous comprenons que c’est un club avec beaucoup de potentiel, un atout, et ce ne serait pas vraiment le bon moment pour vendre.”

Stade de Reims : une vente à 10 M€ bientôt bouclée ?

Selon des médias anglais, relayés par le compte Reims VDT, le milieu de terrain Valentin Atangana serait suivi par Aston Villa et West Ham. Une somme de 10 M€ est évoquée, ce qui correspondant à la valeur du Franco-Camerounais de 19 ans, sous contrat jusqu’en 2027 avec le club champenois, relégué en L2 à l’issue des barrages.