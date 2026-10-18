Stade Rennais : la compo de Haise pour affronter le Paris FC

Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter le Paris FC.

Ce dimanche, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du Paris FC pour la 7e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Franck Haise. Coup d’envoi à 17h15 au stade Jean-Bouin.

La compo du Stade Rennais

Samba (cap) – Frankowski, Rouault, Cresswell, Reynolds – Szymański, Cissé, Thomasson – Blas, Lepaul, Soumaré.