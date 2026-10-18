À LA UNE DU 18 OCT 2026
[17:20]PSG Mercato : Paris au duel avec le Real Madrid pour un chouchou de l’OM validé par Zidane
[16:52]Angers – OM : Marseille cartonne Angers, les notes des Marseillais
[16:40]RC Lens : Cahuzac a fait un aveu inquiétant après Troyes, Thauvin principal concerné
[16:20]Stade Rennais : la compo de Haise pour affronter le Paris FC
[16:00]PSG : un énorme coup dur tombe avant le choc face au FC Barcelone !
[15:40]ASSE Mercato : Ekwah, un prêt qui tourne mal à Auxerre 
[15:20]OM : Genesio claque la porte au nez d’un buteur en feu ! 
[15:00]FC Nantes : Der Zakarian de retour chez un rival direct des Canaris ?
[14:40]ASSE : Ndiaye s’est fait remarquer après la victoire contre le Red Star 
[14:20]Stade Rennais : un coéquipier de Lepaul affole le mercato, l’OL et l’OM dans la boucle ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : la compo de Haise pour affronter le Paris FC

Par William Tertrin - 18 Oct 2026, 16:20
Franck Haise (Stade Rennais)

Voici la compo officielle du Stade Rennais pour affronter le Paris FC.

Ce dimanche, le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du Paris FC pour la 7e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Franck Haise. Coup d’envoi à 17h15 au stade Jean-Bouin.

La compo du Stade Rennais

Samba (cap) – Frankowski, Rouault, Cresswell, Reynolds – Szymański, Cissé, Thomasson – Blas, Lepaul, Soumaré.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Stade Rennais
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot