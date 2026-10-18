PSG : énorme polémique, Digne se retrouve au cœur de la tempête !

Après les scènes de pillages qui ont marqué les manifestations du 17 octobre, Tiziri Digne, compagne de Lucas Digne, a publié un message engagé sur Instagram qui fait réagir.

La polémique enfle autour de Tiziri Digne. Alors que la France a été marquée par de violents débordements lors des manifestations contre la vie chère, la compagne de Lucas Digne, défenseur du PSG, a pris la parole sur Instagram pour défendre les revendications des manifestants. Des propos qui suscitent de nombreuses réactions.

Tiziri Digne prend position après les pillages

Dans ses stories, Tiziri Digne a rappelé plusieurs épisodes de l’histoire de France, notamment la Révolution française et Mai 68, pour souligner que les grandes avancées sociales ont parfois été précédées de périodes de tensions et de contestation.

Elle s’est notamment attaquée à la réaction suscitée par les dégradations : « Arrêtez de faire les choqués pour une vitrine de luxe pillée ou un arrêt de bus incendié alors qu’il y a des problèmes bien plus profonds qui touchent notre société. » Une déclaration qui place au centre du débat la manière dont les violences sont perçues face aux difficultés sociales.

Services publics, inégalités : ses autres revendications

La compagne de Lucas Digne a également appelé à dénoncer le manque de moyens dans les écoles et les hôpitaux, les inégalités, le racisme et les violences policières. Elle a ainsi élargi son message bien au-delà des seuls événements du 17 octobre.

Sa conclusion résume sa prise de position : « Ce qui dérange aujourd’hui sera peut-être ce que l’on célébrera demain. » Alors que les dégradations et les pillages ont alimenté les réactions politiques et médiatiques, ses propos relancent le débat sur les revendications sociales et les limites de la contestation.