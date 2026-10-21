PSG : les durées d’absence de Dembélé et Marquinhos sont connues !

On en sait plus sur les durées d’indisponibilité d’Ousmane Dembélé et Marquinhos après leurs blessures contractées face au Barça (2-4).

Si le Paris Saint-Germain a fait tomber ce mardi soir le FC Barcelone (2-4), à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le club de la capitale a également payé un lourd tribut lors de ce choc européen. Trois joueurs majeurs de Luis Enrique ont été touchés : Ousmane Dembélé, Marquinhos et surtout Khvicha Kvaratskhelia. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l’international géorgien devrait manquer toute la fin de la saison. En revanche, les nouvelles seraient moins alarmantes concernant le Ballon d’Or français et le capitaine brésilien.

Quatre à six semaines d’absence pour Dembélé, trois à quatre pour Marquinhos ?

Dans un communiqué médical, le PSG a confirmé qu’Ousmane Dembélé souffrait d’une lésion à la cuisse gauche, tandis que Marquinhos était victime d’une lésion à la cuisse droite. Selon les informations relayées par le compte X @PSGInside_Actu, l’attaquant international français pourrait être éloigné des terrains pendant quatre à six semaines, en fonction de la gravité exacte de sa blessure. De son côté, le défenseur central brésilien pourrait manquer entre trois et quatre semaines de compétition. Des durées d’indisponibilité qui restent toutefois à confirmer officiellement par le club parisien.

Ces deux blessures représentent un nouveau casse-tête pour Luis Enrique, qui pourrait donc devoir composer sans Ousmane Dembélé et Marquinhos pendant plusieurs semaines. Si les estimations avancées se confirment, les deux joueurs pourraient notamment manquer plusieurs rencontres importantes du PSG en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Leur retour à la compétition pourrait ainsi n’intervenir qu’à l’approche de la prochaine trêve internationale, voire après celle-ci. Un coup dur supplémentaire pour le PSG, qui devra également faire sans Khvicha Kvaratskhelia pour le reste de la saison et qui voit son infirmerie se remplir malgré son succès de prestige face au FC Barcelone.