Juventus – Stade Rennais : le verdict est tombé pour la présence de Lepaul !

Présent ce mercredi en conférence de presse, Franck Haise a annoncé le forfait d’Estéban Lepaul pour le déplacement du Stade Rennais sur la pelouse de la Juventus Turin.

Le Stade Rennais devra se passer de l’un de ses principaux atouts offensifs pour son déplacement sur la pelouse de la Juventus Turin, ce jeudi (21h), à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Touché à la cheville gauche dimanche dernier lors de la défaite face au Paris FC (4-3), Estéban Lepaul ne sera pas du voyage en Italie. Une mauvaise nouvelle pour les Rouge et Noir, qui devront tenter de créer l’exploit face à la Vieille Dame sans leur attaquant français, auteur d’un triplé sur penalty lors de sa dernière apparition en championnat.

Lepaul forfait contre la Juventus !

Présent ce mercredi soir en conférence de presse à la veille de cette rencontre européenne, l’entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise, a confirmé le forfait d’Estéban Lepaul. L’ancien technicien du RC Lens et de l’OGC Nice a précisé que son joueur était resté à Rennes afin de poursuivre ses soins. Le néo-international français ne pourra donc pas apporter son efficacité offensive à son équipe face à la Juventus Turin, dans un rendez-vous important pour la suite de la campagne européenne des Bretons.

Reste désormais à connaître la durée exacte de son indisponibilité. Interrogé sur l’état de santé de son attaquant, Franck Haise n’a pas été en mesure de donner une date de retour, laissant planer le doute sur sa participation aux prochaines rencontres du Stade Rennais. Le club breton espère notamment pouvoir récupérer Estéban Lepaul rapidement, alors qu’il recevra le RC Strasbourg ce dimanche en Ligue 1. Pour l’heure, son forfait contre la Juventus est confirmé, mais sa présence face aux Alsaciens demeure incertaine.